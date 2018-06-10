GÜNDEMDE, TAŞINMAZ MAL, İSKAN VE KONUT EDİNDİRME GİBİ 4 YASA TASARISININ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ DE VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.



Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda komitelerden gelen tasarı ve önerilerle 4 yasa tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor.



Kurulda, Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik), İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) ve Konut Edindirme (Değişiklik) yasa tasarılarının üçüncü görüşmesi yapılacak.Genel Kurul’da ayrıca Anayasa’nın 159’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren, KKTC Hukukuna Göre, Mülkiye Hakkı Herhangi bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Gerçek veya Tüzel Kişi Veya KKTC Devletine Ait Bulunmayan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) yasa tasarısının üçüncü görüşmesi de olacak.Milletvekillerinin güncel konuşmalarının de yer alacağı gündemde, yazılı sorular, sözlü sorular ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular da var.