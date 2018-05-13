Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

GENEL KURUL’UN GÜNDEMİNDE TAK’IN 2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI DA VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurulun gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu var.

Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesi ile denetim raporu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da Genel Kurul’un gündeminde.

