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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

13 Mayıs 2018 Pazar 06:17
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

GENEL KURUL’UN GÜNDEMİNDE TAK’IN 2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI DA VAR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurulun gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu var.

Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesi ile denetim raporu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da Genel Kurul’un gündeminde. 
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 09:34
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