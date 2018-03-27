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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI... YEREL SEÇİM TARİHİ TARTIŞILIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.15’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI... YEREL SEÇİM TARİHİ TARTIŞILIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.15’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

27 Mart 2018 Salı 12:05
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI... YEREL SEÇİM TARİHİ TARTIŞILIYOR
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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI... YEREL SEÇİM TARİHİ TARTIŞILIYOR

YEREL SEÇİMİN TEMMUZDA YAPILMASI İÇİN DÜZENLEME İÇEREN SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’NA İVEDİLİK İSTEMİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.15’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde, yerel seçimlerin temmuz ayına alınmasını ve seçim yasaklarının da 20 gün kısaltılmasını öngören, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alınıyor.

Tezkerenin genel gerekçesi şöyle:

“Anayasamızın 119’uncu maddesi yerel yönetim organlarının seçimlerinin dört yılda bir yapılacağını, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 11’inci maddesi ise Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinin, seçim döneminin sona erdiği yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisince saptanacak günde yapılacağını öngörmektedir.

Haziran ayının üçüncü hafta sonunun Ramazan Bayramı tatili dönemine gelmesi, dördüncü hafta sonunda ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan üniversitelere giriş sınavı yapılacak olması sebebiyle, yerel seçimlerin Haziran ayının son iki hafta sonunda yapılması mümkün görülmemektedir.

Ayrıca 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri sonucunda oluşan yeni hükümet tarafından hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçesinin 21 Mart 2018 tarihinde Cumhuriyet Meclisince onaylanması ve ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulması sebebiyle, Bakanlıklarımız, 2018 Mali Yılı Bütçesine bağlı olarak yapacağı icraatlarını henüz hayata geçirme fırsatı bulamadığından, Haziran ayının ikinci hafta sonunda yerel seçimlerinin yapılacak olması ve buna bağlı olarak seçim yasaklarının başlayacak olması ivedi olarak yürürlüğe girmesi gereken birçok konuda sıkıntı sebebi olacaktır.

Özellikle ekonomik olarak sürdürülebilir yapısını yitirmiş olan Yenierenköy Belediyesi'nin durumuyla ilgili olarak atılması gereken adımların atılmasına imkan sağlayabilmek amacıyla yerel seçimlerin Temmuz ayında yapılması ve Esas Yasa’da belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili sürenin 20 gün kısaltılması ve buna bağlı olarak diğer sürelerle ilgili kısıtlama yapılması gerekmektedir.”

Başbakan Tufan Erhürman, ivedilik tezkeresiyle ilgili söz alarak gerekçelerini açıkladı.

Meclis’te bugün sunuşların ardından milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.

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