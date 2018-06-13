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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı!

GÜNDEMDE, TAŞINMAZ MAL, İSKAN VE KONUT EDİNDİRME GİBİ 4 YASA TASARISININ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ DE VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı!

GÜNDEMDE, TAŞINMAZ MAL, İSKAN VE KONUT EDİNDİRME GİBİ 4 YASA TASARISININ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ DE VAR

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:17
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı!

GÜNDEMDE, TAŞINMAZ MAL, İSKAN VE KONUT EDİNDİRME GİBİ 4 YASA TASARISININ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ DE VAR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Hafta başından beri iki kez toplanma girişiminde bulunan ancak nisap sağlanamadığından 24 saat arayla iki kez ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün ana muhalefetin de desteğiyle toplantı yeter sayısını sağladı. 
GÜNDEM

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Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, başkanlığındaki toplantı saat 11.10’da başladı. Genel Kurul’un gündeminde komitelerden gelen tasarı ve önerilerle 4 yasa tasarısının üçüncü görüşmesi var.
Buna göre, Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik), İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik), Konut Edindirme (Değişiklik) yasa tasarılarının üçüncü görüşmesi yapılacak.
Genel Kurul’da ayrıca Anayasa’nın 159’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren, KKTC Hukukuna Göre, Mülkiye Hakkı Herhangi bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Gerçek veya Tüzel Kişi Veya Kktc Devletine Ait Bulunmayan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) yasa tasarısının üçüncü görüşmesi de olacak. 
Milletvekillerinin 12 güncel konuşma isteminin de de yer aldığı gündemde, yazılı sorular, sözlü sorular ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular da var.
 


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Son Güncelleme: 13.06.2018 13:04
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