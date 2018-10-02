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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar

02 Ekim 2018 Salı 10:30
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (2)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.


TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin hayvan refahlıyla ilgili değişiklik yasa önerisinin ivedilikle komitede görüşülmesine ilişkin tezkeresi genel kurulda sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.


Angolemli, tezkereyle ilgili konuşmasında, yasanın geçmişte Meclis’ten oy birliğiyle geçtiğini ancak yasada bazı eksiklikler olduğunu, bu nedenle öneri sunduğunu söyledi. 


ARIKLI İLE ANGOLEMLİ’NİN HAYVAN TARTIŞMASI
Hüseyin Angolemli, yerinden söz alarak, yasada yer alan insanlarla ilgili tanımın düzeltilmesini isteyen YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın “İnsan insandır. İnsan hayvan değildir” yönündeki eleştirisini yanıtında “Hepimiz hayvanız. İnsan düşünen bir hayvandır” dedi. 


Angolemli’nin kürsüden verdiği cevap Genel Kurulu güldürdü. 


TOPAL’DAN İÇTÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİSİ
Genel kurulda daha sonra HP Milletvekili Hasan Topal’ın Meclis İçtüzüğü değişiklik karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.


Topal, Meclis’te grubu olmayanların da Meclis Başkanı seçilebilmesini öngören öneriyle ilgili konuşmasında, yasanın gerekçesinin öneride detaylı şekilde anlatıldığını söyledi.


UBP Milletvekili Dursun Oğuz, söz alarak, bu öneriye olumlu oy vereceklerini kaydetti. Oğuz, “Meclis kendi kuralları çerçevesinde eşit ve adaletli şekilde yönetilmiyor. Niye Meclisin bağımsızlığına leke sürelim?”görüşünü dile getirdi.


2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın makam aracının iadesi konusuna işaret eden Oğuz, “Bazı duyumlar var. Bununla ilgili açıklama yapmalı” dedi.


DENKTAŞ
Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında, ivediliği olmayan kalemlerin bütçeye iadesini kendilerinin kararı olduğunu kaydetti. Dentaş, “Bu kesintiyi yapmak zorundayız. Bazı açıkları kapatmak için yatırım kalemlerinden genel bir kesinti ve bakanlıkların onayıyla yapılıyor, yapılmaya devam edecek” dedi.


Denktaş, “Bakanlıklarda bütçeler konusunda yetkimiz var. Meclis bütçesi ise daha özerk bir bütçedir. Meclis duvarını yenilenmesi için ayrılan kalemin iadesi söz konusuydu. O nedenle bu konuda başkanın da onayını aldık” dedi. 


ARIKLI
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis içtüzüğü konusundaki öneriye UBP’nin“evet” diyecek olmasını eleştirdi. 


Arıklı, “Seçilmiş bir Meclis Başkanımız var. Sayın Uluçay, bizlerin oyu ile seçildi. Onu seçerken bize ‘geçici olarak seçiyoruz, protokolümüze göre başkan olarak başka bir arkadaşı seçeceğiz’ demediniz. Bunlar bizim sorunumuz değil. Meclisi bununla oyalamayın. Angolemli bu görevi hak ediyor.

Gelecek dönemde aday olursa oyum kendisindir ama bu öneriyle oyumuz hayırdır” şeklinde konuştu. 


ÜNİVERSİTEDEN ATILANLARA AF
Genel Kurul’da daha sonra Başbakanlığın, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerin öğrenimlerine devam edebilmesini düzenleyen yasa tasarısı sunuldu. Tasarı, oybirliğiyle kabul edildi.


Bunun üzerine söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, afla ilgili tasarıya olumlu oy vereceklerini söyledi. Berova, bakanlıktan AÖA ile ilgili ek düzenleme beklediklerini belirtti.


ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuyla ilgili söz aldı. Özyiğit, AÖA ile ilgili bir düzenleme yapacaklarını kaydetti. 


İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner yerine CTP Milletvekilki Fazilet Özdenefe’nin görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Karar oy birliğiyle kabul edildi. 


Bilgiye sunuşlarda vekillerin yurt dışı ziyaretlerine YDP Genel Başkanı Arıklı’dan eleştiri geldi. Arıklı, yerinden söz alarak, ziyaretlerle ilgili masrafları eleştirdi.


ÖZERSAY 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu eleştiri üzerine söz aldı. Özersay, “Kısıtlamaya gidilmesi gerekli ve ihtiyaç ama bazı konularda fırsat söz konusu. Biz bu ziyarette yarar gördüğümüzü söyledik. Birleşmiş Milletler’de yerel yönetim düzeyinde Kıbrıslı Türklerin görev aldığı realitedir. Bu bağlantıların kurulması önemli” dedi. 

EK VERİLECEK.


Son Güncelleme: 02.10.2018 13:33
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