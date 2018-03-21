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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ BUGÜN TAMAMLIYOR

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ BUGÜN TAMAMLIYOR

21 Mart 2018 Çarşamba 12:19
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ BUGÜN TAMAMLIYOR
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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ BUGÜN TAMAMLIYOR

GÜNDEMDE MALİYE BAKANLIĞI İLE GELİRLER BÜTÇESİ VAR

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 8. gününe giren bütçe görüşmelerini bugün tamamlıyor. 

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Maliye Bakanlığı’nın 2 milyar 509 milyon 745 bin 800 TL’lik bütçesi ile Gelirler Bütçesi var. Gelirler bütçesinin de görüşülmesiyle tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak.
Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.30’da toplandı. 
28 ŞUBAT’TA KOMİTEDE BAŞLAYAN BÜTÇE MARATONUNDA SONA GELİNDİ
Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmesi 28 Şubat’ta başlamış, 4 günlük hızlandırılmış programla 5 Mart’ta tamamlanmıştı. 
Komitede görüşülen ve oy çokluğuyla onaylanan 5 milyar 815 milyon TL'lik 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’ndeki görüşmeleri 12 Mart Pazartesi günü başlamıştı. 
12 Mart’tan beri gece geç saatlere kadar mesai yapan Genel Kurul, bütçe üzerindeki görüşmeleri bugün tamamlayacak.
(RÇ/ÖK)  EK VERİLECEK

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel KuruluMeclis Başkanı Teberrüken Uluçay
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