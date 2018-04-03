CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

GÜNCEL KONUŞMALARDA ÇALIŞMA HAYATI, EĞİTİM VE ATAMALAR KONUSU ELE ALINDI



ÖZYİĞİT: “ATADIĞIMIZ KİŞİLER ALANLARINDA DENEYİMLİ KİŞİLERDİR. AMACIMIZ BU KİŞİLERİN DENEYİMDEN YARARLANMAKTIR. MÜŞAVİR YARATMADIK, YARATMAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun güncel konuşmaların yapıldığı bugünkü toplantısında eğitim, çalışma hayatı, yeni atamalar ve toplu taşımacılık konuları ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’e yanıt verdiği konuşmasında, özel sektör çalışanlarının sıkıntılarına değindi ve ülkede “emek sömürüsü” yaşandığına işaret ederek 104 bin özel sektör çalışanı bulunduğunu belirtti.

1977 yılından beri bakanlığın teşkilat şemasının değiştirilmediğine işaret eden Çeler, imkansızlıklara rağmen denetimlere başlandığını ve bunun sonucunda şirketlerin personel yatırımlarını yapmaya başladığını kaydetti.

Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına olanak sağlayacak adımlar atılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Çeler, özel sektörün devlet güvencesini hissedeceği bir yapı yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

TÖRE

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre de Türkiye ve KKTC ilişkileri konulu konuşmasında, Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye her türlü destek ve yardımı yaptığına dikkat çekti. Töre, bir sendikanın basında yayımlanan “Türkiye’nin burayı sömürge haline getirdiğine yönelik sözlerini” kınadı.

Türkiye olmadan hidrokarbon yatakları konusunda Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini koruyamayacağını savunan Töre, sınır kapılarının açılmasına yönelik eylemde açılan bazı pankartları eleştirerek, hükümetin buna yönelik tavrının ne olduğunu sordu.

Töre, Cumhuriyet Meclisi’nden bazı milletvekillerinin de bu eyleme katıldığını söyledi.

BEROVA

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, eğitimde denetim konulu konuşmasında hükümetin söylemlerinin davranışlarıyla uymadığını savundu.

Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yapılşan 3 yeni atamanın hükümetin söylemleriyle çeliştiğini iddia etti. Eğitimde denetimde yeni yapılanma içine girileceğinin konuşulduğunu belirten Berova, bu yeni yapıda “denetimsizliğin bir usul haline getirilmesi yönünde bir adım atılacağını” savundu.

Berova, getirilmeye çalışılan sistemin 1920’lerin İngiliz Koloni Dönemi’ndekine benzer bir sistem olduğunu ve literatürde böyle bir sistem olmadığını iddia etti.

Kolej sınavları konusuna da değinen Berova, sınava yönelik nasıl bir sistem uygulanacağını sordu.

Berova, eğitimde denetimsizliğin önüne geçilmesi ve uygulanabilir bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, denetimsizliğin ülkedeki sorunlardan birçoğunun nedeni olduğuna işaret ederek, eğitimin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, eğitimin denetiminin farklı boyut olduğunu belirterek, denetmenleri yol gösterici olarak gördüklerini kaydetti.



Eğitimde denetimin hangi şemsiye altında, nasıl yapılacağından çok ortaya konacak misyonun önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, üstlendiği görevin gerektirdiklerinin bilinciyle eğitimi yapboz tahtası haline getirmek yerine, bir bütün olarak, paydaşlarla görüşerek, köklü çözümler uygulamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Özyiğit, bu görüşlerin alınarak, çalışma yapılacağını ve bir yasa haline getirileceğini kaydetti.

Eğitimle ilgili bütün nakil, terfi ve atamaların eylül ayı gelmeden tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Özyiğit, denetmen sayısının yeterli olmadığını ve denetmen sayısının artırılmasına yönelik çalışma olduğunu belirtti.

TOPAL

Halkın Partisi (HP) Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal da “tarihsel süreç içerisinden günümüze toplu taşımacılık alternatifleri” başlıklı konuşma yaptı.

Toplu ulaşımın ülke için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Topal, özellikle Lefkoşa ve Girne’de ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığını ve toplu taşımayla önemli bir rahatlama sağlanacağına inandığını söyledi.

Raylı sistemin de önemli bir alternatif olduğunu dile getiren Topal, geçmişte 46 yıl boyunca raylı sistemin adada kullanıldığını, bu sistemin bugün de kullanılabileceğini ve trafik sıkışıklığına ciddi rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

GÜNDÜZ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz bürokrat atamaları ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Hükümetin söylemleri ile yaptıklarının uyuşmadığını söyleyen ancak müşavir yaratmayacağını söyleyen hükümetin son atamalarla bunu yaptığını savunan Gündüz, üçlü kararnameyle bazı atamalar yapıldığını dile getirdi.

Gündüz, emekliliğine bir yıl kalan bir kişinin atanmasıyla yeni bir müşavir yaratıldığını iddia ederek, 2 derece yükselmesi alan bir kişinin durumunu da gündeme getirdi.

“Bu atamalar mevcut yasayla yapıldı ve müşavir yaratıldı” diyen Gündüz, halkın istediğinin şu anda evde oturan çalışmayan müşavirlerin çalıştırılması olduğunu ve bu konunun hükümet programında da yer aldığını söyledi.

Gündüz, UBP’nin müşavirlik konusunda bazı önerileri bulunduğunu belirterek, nitelikli, görevini iyi yapan kişilerin görevden alınmaması gerektiğini savundu.

Dışarıdan özel kalem müdürü atanmaları yapıldığını kaydeden Gündüz, verilmiş olan hakların bir sonraki yasayla geri alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Gündüz, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın müşavirliğe yönelik bir konuşmasından alıntı yaparak sözlerini sonlandırdı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, hükümetin kamu reformunu uygulama kararlılığında olduğunu söyledi.

“Bu yaraya neşter kamu reformuyla vurulacak” diyen Özyiğit, hükümetin şu ana kadar yeni müşavir yaratılmasına yönelik herhangi bir adım atmadığını belirtti.

Hukuki görüş alındığına işaret eden Özyiğit, müşavirliğin, görevden alınmayla başladığını kaydetti.

Müşavirliği önleyecek yasanın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ve Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini dile getiren Özyiğit, gelecek hafta Meclis’te ivedilik alınmasını hedeflediklerini belirtti.

Özyiğit, bakanlıkta bazı daire müdürlerinin atanamadığını, boş olan müdürlüklere atama yaptıklarını ve bu atamaların müşavir olmayacaklarını söyledi.

Özellikle bir kişiyle ilgili rencide edici açıklamalar yapıldığını belirten Özyiğit, “Bir kişi bir yıl sonra emekli olabilir ama bu kamu reformu ile düzenlenecek” dedi.

Söz konusu kişinin kıdemli okul müdürü olduğunu dile getiren Özyiğit, bu kişinin siyasi nedenlerle bugüne kadar bulunduğu yere atanamadığını kaydetti.

Özyiğit, “Atadığımız kişiler alanlarında deneyimli kişilerdir. Amacımız bu kişilerin deneyimden yararlanmaktır. Müşavir yaratmadık, yaratmayacağız” dedi.

Güncel konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantı 9 Nisan Pazartesi günü yapılacak.