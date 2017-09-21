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21 Eylül 2017 Perşembe 13:36

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
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KOMİTE, ŞANS OYUNLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİNİ TAMAMLADI

BELEDİYELERİN SOKAK AYDINLATMASINA AİT ELEKTRİK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARNAME DE KOMİTENİN GÜNDEMİNDE
                                                                    
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite bugün UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı bir sonraki toplantıda görüşülmeye devam edilecek.

Bu değişiklikle mevcut yasadaki bazı kısıtlamaların giderilmesi, yatırımcıların önünün açılması ve sehven yapılan bazı yanlışlıkların düzeltilmesi öngörülüyor.

BELEDİYELERİN SOKAK AYDINLATMASINA AİT ELEKTRİK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARNAME DE KOMİTENİN GÜNDEMİNDE
                                                                    
Öte yandan, komite İçtüzüğün 43’üncü Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Meclis Başkanlığınca Doğrudan Genel Kurulun Gündemine Alınan ve İçtüzüğün 88’inci Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Komiteye Geri Çekilen belediyelerin “Sokak Işıklandırmalarına Ait Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” ile “Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve İdaresi” hakkındaki yasa gücünde kararnamelerinin genel görüşmesini de gerçekleştirdi.

Komite toplantısına, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Birikim Özgür, Biray Biray Hamzaoğulları, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ile davetliler katıldı.

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