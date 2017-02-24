Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, komite daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti.