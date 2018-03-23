CUMHURİYET MECLİSİ DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün toplandı ve gündeminde bulunan yedi dilekçeyi görüştü. Komite, dilekçeler ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili, Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında yapılan toplantıya, UBP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ali Pilli, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.

Komite toplantısında ayrıca davetli olarak, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yetkililer de hazır bulundu.