Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: İçişleri Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇELERİ ONAYLANDI

ULUÇAY: “VATANDAŞLIK KONUSUNDA SİYASETÇİNİN YORUMUNA YER VERMEYECEK BİR YASA ÖNGÖRÜYORUZ”

“BELEDİYELERİN DAHA ÖZERK VE ŞEFFAF OLMASI İÇİN TASARI HAZIRLADIK, KOMİTEYE SUNDUK”

“E-DEVLETİN EN HAZIR KONUSU E-KİMLİK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 181 milyon 561 bin 773 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi ile 198 milyon 393 bin 470 TL olarak öngörülen Polis Genel Müdürlüğü bütçelerini oy çokluğuyla kabul ederek bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul yarın Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini ele alacak ve 2015 yıl bütçesinin genelini oylayacak.

Böylece Meclis Genel Kurulu’nun 8 Aralık’tan beri hafta sonları hariç aralıksız sürdürdüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri tamamlanacak.

ÇAKICI: “CEZAEVİNDE YAŞAM KOŞULLARI SAĞLIKLI DEĞİL”

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan TDP Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, sık sık yapılan afları eleştirerek, sistem düzeltilmediği takdirde her zaman af yapılması gerekeceğine dikkat çekti.

Denetimler olmadığı sürece, af kapsamının devam edeceğini belirten Çakıcı, son affı aile konusunu kapsadığı için desteklediklerini vurguladı.

Sanayi Bölgesi’nde dün yaşanan su baskını olayına değinen Çakıcı, su bendiyle ilgili yapılan işlemle ilgili LTB’ye heber verilmemesini anlayamadığını söyledi.

Neden LTB’ye haber verilmediğini soran Çakıcı, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi. Çakıcı, bu tür olaylarda istişare içinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

Lapta Belediyesi’nden işten çıkarılanlar konusuna da değinen Mehmet Çakıcı, Belediyeler Yasası’yla ilgili çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Yasada yapılacak çalışmayla, “seçim öncesi işe alınma ve sonrasında işten çıkarılmanın” önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, diğer belediyelerde yaşanan sorunlara da değindi.

Konuşmasında Şartlı Tahliye Kurulu’na da değinen Mehmet Çakıcı, kurula bu haliyle karşı olduklarını, kurulun bazı kararlarının adil olamayabileceğini, bu sebeple de kriterlerinin yeniden belirlenmesi önerisinde bulundu.

Çakıcı, Cezaevi’nin yaşam koşullarının sağlıklı olmadığını ve atıl durumda bırakıldığını ileri sürerek, her türlü suçluların aynı cezaevinde yer almasının doğru olmadığını söyledi.

Çakıcı, gardiyanların sıkıntılarının olduğunu belirterek, greve gitmeyen gardiyanların cezalandırılmasını eleştirdi.

Çakıcı, uyuşturucu bağımlılarının tedavi görmeden hapse atılmasını insanlık suçu olarak niteleyerek, bunun önüne geçilmesini istedi.

SANER: “SU BASKINI TRAJİKOMİK”

Çakıcı’dan sonra söz alan UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, dün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yaşanan su baskınına değinerek, yağmur yağmadan sel basması olayını “trajikomik” olarak niteledi.

Saner, medyada bu konuda yer alan haberleri ve Karayolları Dairesi’nin açıklamasını okudu.

Bakanlık tarafından Ülkesel Fiziki Plan’la ilgili hazırlık çalışmaları yapıldığını ifade eden Saner, plan içerisinde bazı sıkıntılar olduğunu düşündüklerini söyledi.

Saner, bu planın daire dışındaki kişiler tarafından hazırlanmasını eleştirdi.

Cezaevinin yetersiz olduğunu ve ülkede yeni cezaevine ihtiyaç duyulduğunu belirten Saner, yeni cezaevinin dünya konjonktürüne uygun yapılmasını istedi.

ANGOLEMLİ: “1974’TEN SONRA EV VE ARSA DAĞITIMINDA CİDDİ HAKSIZLIK YAŞANDI”

Saner’den sonra söz alan TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkenin fiziki planının olmamasını, ülkenin tarım arazileri içerisine villalar, evler yapılmasını eleştirerek, plansız yapılan yollar konusuna değindi.

Kaymakamların muhtarlardan yararlanabileceğini ve kaçak işyerlerinin muhtarların yardımıyla tespit edileceğini ifade eden Angolemli, muhtarların maaş sorununun çözümlenmesini istedi.

Köylerde kiralık arsa sorunlarını da anlatan Angolemli, Devlet Üretme Çiftlikleri’nde de adaletli davranılmadığını ifade ederek bu sıkıntının aşılması gerektiği üzerinde durdu.

Bafra’da alçak orman arazisi üzerine yapılan otellere koçan verildiğine dikkati çeken Angolemli, Topçoköy’de bazı evlere ise alçak orman arazisine yapıldığı gerekçesiyle koçan verilmemesini eleştirdi.

Angolemli, 1974’ten sonra birçok ev ve arsa dağıtıldığını ancak bazı insanların çok ciddi haksızlığa uğradığını anlattı.

Angolemli, kaçak yapılara ve yapıların denetimsizliğine dikkat çekerek, en büyük hatanın yasaların uygulanmamasıyla yaşandığını ifade etti.

Hüseyin Angolemli, Cezaevi çalışanlarının kadro yetersizliğine ve olumsuz çalışma ortamlarına dikkat çekti ve gardiyanların mutsuz olması halinde Cezaevi’nde işlerin yolunda gitmeyeceğini kaydetti.

Angolemli, Güzelyurt ve İskele ilçe yapılmasına karşın devlet hizmetlerinin tam olarak bu bölgelere hâlâ götürülemediğini ifade etti.

TATAR: “YEREL YÖNETİMLERİN MALİ DENETİMLERİ ZAMANINDA YAPILMALI”

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, İçişleri Bakanlığı’nın, aldığı kararların ülke ekonomisine etkileri büyük, önemli bir bakanlık olduğunu ifade etti.

Tatar, hükümete güvensizliğin olumsuz etkilerinin görülmekte olduğunu savundu.

Bütçenin halkın iradesiyle hazırlandığını kaydeden Tatar, Sayıştaylık’ın bütçe denetimi ve kamu kaynaklarının denetiminden sorumlu olduğunu kaydetti

Lapta Belediyesi’ndeki sıkıntılara değinen Tatar, nüfus sayımından dolayı, bu belediyenin nüfusu azalmamasına karşın devletten aldığı katkının azaldığını anlattı.

Yerel yönetimlerin mali denetimlerine değinen Tatar, bu denetimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Tatar, Kıb-Tek’in sokak aydınlatma ücretlerini toplamasına karşın lambaların bakımını yapmadığını kaydetti.

Ersin Tatar, dünya piyasasında petrol fiyatları düşmesine karşın Kıb-Tek’in elektrik tüketim ücretlerini hâlâ düşürmediğini belirtti.

Yeni Cezaevi binasının Ankara’nın kaynağına rağmen yapılamadığını kaydeden Tatar, projenin kadük olacağını, mevcut Cezaevi binasının ileride daha büyük sıkıntılar oluşturacağını kaydetti.

Şehir Planlama Dairesi’ne 5 milyon TL’lik bütçe ayrıldığını anlatan Tatar, Daire’nin mevcut binada çağdaş hizmet vermesinin mümkün olmadığını, yeni bina yapılması gerektiğini söyledi.

Tatar, ülkenin en büyük planlarının yapıldığı Şehircilik Dairesi’nin baraka gibi bir binada hizmet veriyor olmasını anlamakta zorluk çektiğini kaydetti.

Tatar, halen yürürlükte olan Girne Boğaz Emirnamesi’nin son derece sınırlayıcı, o bölgede yaşayan insanları sıkıntıya sokan ekonomik akıldan uzak olduğunu söyledi.

Tatar, e-devlet projesinin bir an önce tamamlanmasında büyük yarar olduğunu, projenin halka ve ekonomiye olumlu katkıları olacağını ancak projenin şu anda yarısının dahi tamamlanamadığını kaydetti.

TÖRE: “AF 2015’TE DE UYGULANMALI”

Daha sonra söz alan UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Güney’deki malının karşılığı olan eşdeğeri alamayan birçok vatandaş bulunduğunu, bu konuda yeterli kaynak olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın bu yönde çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Töre, Muhaceret Af Yasası çıkmasına rağmen birçok kişinin bu aftan yararlanamadığını, yasanın 2015 yılında da uygulanması gerektiğini ifade etti.

Töre, toplu af yasası çıkarılarak kayıt dışının kayıt altına alınabileceğini, daha çağdaş bir yasa yapılması gerektiğini belirterek kırsal kesim arsa dağıtımlarının yeniden başlaması konusunda gençlerin beklentisi olduğunu vurguladı.

GÜNDÜZ: “1875 DERNEK VAR, ÇOĞU TABELA DERNEĞİ”

DP-UG Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, bütçeleri olmayan kaymakamlıkların yaşadığı sorunlara değindi.

Gündüz, kaymakamlıkların olay olmadan önlem almak zorunda olduğunu, ancak sel felaketi gibi olaylarda ilgili makine ve teçhizatların diğer kurumlardan karşılandığını anlattı.

Güzelyurt’un yıllardır merkezden yönetildiğini söyleyen Gündüz, “Biz artık yerelden yönetilmek istiyoruz” dedi.

Gündüz, ülkede 1875 dernek bulunduğunu söyleyerek, bunların çoğunun tabela derneği olduğunu, dernekler, birlikler ve kulüpler konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gündüz, Muhaceret Yasası’na bağlı olarak bir de sicil affı çıkarılması gerektiğini belirtti.

TATAR: “MUHTARLARDAN FATURA İSTENMEMELİ”

Yeniden söz alan UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, muhtarların sorununa dikkat çekti. Tatar, muhtarlara yapılan katkı için fatura isteme döneminin artık kapanması gerektiğini söyledi.

ULUÇAY: “PROSEDÜR KOLAYLAŞTIRILDI”

Konuşmaları yanıtlayan İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay dile getirilen öneri ve eleştirilerin çalışmalarında ışık tutacağını kaydetti.

Dile getirilen konulara cevap veren Uluçay, yabancıların taşınmaz mal edinmelerine ilişkin prosedürü kolaylaştırdıklarını, güvenlik soruşturması süresini çok aşağılara çektiklerini, bu yıl içerisinde yapılan başvuruların tamamını sonuçlandırdıklarını söyledi.

“750 MİLYON TL BELİRLENDİ, 250 MİLYON TL AYRILDI”

Uluçay, 10 bakanlığın gerçekleştirmeyi amaçladıkları yatırım için bütçe çalışmalarında 750 milyon TL bütçe belirlediğini ancak Maliye’nin bütçe disiplinini de gözeterek 250 milyon TL bütçe ayırdığını bildirdi.

Bakan Uluçay, kırsal kesim arsaları konusunda ise alt yapısı tamamlanan kırsal kesim arsalarına yöneldiklerini, geçmiş 4 yılda verilen arsaların yüzde 70’inin alt yapısının olmadığını vurguladı.

Uluçay, yaklaşık 200 alt yapısı hazırlanmış arsa yaratıldığını, bunların yakında dağıtılacağını, geçmişte verilen 500’ü aşkın arsanın alt yapısı için de kaynak ayrıldığını kaydetti.

BELEDİYELERE DAHA ŞEFFAF YAPI

Yerel yönetimlere değinen Uluçay, belediyelerin daha özerk ve şeffaf bir ortama taşınabilmesi için yasa tasarısı hazırladıklarını ve komiteye sunduklarını belirterek, yasayla belediyelerin daha şeffaf bir yapıya kavuşturulmuş olacağını söyledi.

Bakan Uluçay belli başlı köylerde bazı projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini, kırsal kesim arsası dağıtılamayacak köylerde arsalara elektrik altyapısı koyma düşünceleri bulunduğunu anlattı.

2015’TE AV ÇALIŞTAYI

Uluçay, av konusunda 2015 yılı içinde bütün paydaşlarla bir çalıştay yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Tapu kayıtlarının bilgisayar ortamına taşınması çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Uluçay, Muhaceret Yasası’nın oy birliğiyle ailelerin birleştirilmesi amacıyla yapıldığını, kendilerine gelen taleplerin de bu yönde olduğunu, bu nedenle yasanın dar kapsamlı tutulduğunu söyledi.

“SİYASETÇİ YORUMUNA YER VERMEYECEK BİR VATANDAŞLIK YASASI”

Uluçay, vatandaşlık konusundaki yasa tasarısının bitme aşamasında olduğunu, siyasetçinin yorumuna yer vermeyecek bir yasayı öngördüklerini anlattı.

Teberrüken Uluçay, e-devletin en hazır konusunun e-kimlik olduğunu, e-kimliği e-imzasız olarak bütün altyapısıyla vermeye hazır durumda olduklarını söyledi.

Uluçay, Cezaevi güvenliği konusunda birtakım adımlar attıklarını, Şartlı Tahliye Tüzüğü ile ilgili çalışmaların yakında tamamlanacağını, yeni Cezaevi konusunda ihaleyi KKTC’de yapmak amacıyla projeyi 2014’te gerçekleştirmediklerini bu veya başka bir formülle 2015 yılında hayata geçireceklerini belirtti.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçesine geçildi.

Polis Genel Müdürlüğü bütçesinde ise söz alan milletvekili olmadığı için doğrudan oylamaya geçildi ve oy çokluğuyla kabul edilerek toplantı tamamlandı