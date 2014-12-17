Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili ilk sözü alan UBP İskele Nazım Çavuşoğlu, dün Sanayi Bölgesi’nde yaşanan su baskınına değindi ve Lefkoşa Türk Belediyesi yetkililerinin su baskınıyla ilgili yaptığı açıklamaya inanmadığını anlatarak, “Belli ki ihmal var, tedbirsizlik var, beceriksizlik var” dedi.

Çavuşoğlu kendi hükümet dönemlerinde her yağmurda bendi kontrol ettiklerini ve orada herhangi bir sızıntı görmedilerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şimdiki yönetim tarafından bentle ilgili gerekli önlemin alınmadığını söyleyerek, bunun ileriki dönem için ciddi risk yarattığını ifade etti.

Çavuşoğlu, bendin yıkılmasının sorumlusunun hâlâ bulunamamasını eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın kendisine ayrılan bütçenin sadece yüzde 51’ini harcadığını dile getiren Çavuşoğlu, bunun bakanlığın koydukları hedeflerin sadece yüzde 51’ine ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu kullanılan yüzde 51’lik kısmın özellikle personel giderleriyle ilişkili olduğunu da söyledi.

Bakanlığın iyiye gitme gayreti göstermediğini söyleyen Çavuşoğlu, başlatılan projelerin tamamlanmadığını kaydederek, bu projelerin tamamlanması halinde ülkede iyi gelişmeler yaşanmasının beklenemeyeceğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın bir hizmet birimi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu bakanlık bütçesinde personel giderlerine, mal ve hizmet alımlarından az bütçe ayrıldığını söyleyerek, bu şekilde altyapının iyileşmesinin beklenemeyeceğini dile getirdi.

Bakanlık faaliyet raporunun doğru bilgi içermediğini söyleyen Nazım Çavuşoğlu, buna yabancıların tapu alım işlemleriyle ilgili işlemleri örnek verdi.

Çavuşoğlu, konuşması sırasında CTP-BG Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu ile uslup konusunda sözlü tartışmaya girdi.

Faaliyet raporundaki rakamlarla grafiklerin örtüşmediğini savunan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı’nı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

Çavuşoğlu böyle hataların olduğu bir raporu dikkate almanın mümkün olmadığını belirtti.

Belediyeler Değişiklik Yasası’na ret verilmesini eleştiren Çavuşoğlu, hükümetin belediyecilik hizmetleriyle ilgili gereken adımları atmadığını söyledi.

Güngör Düzenli Depolama Tesisi’nde gelinen aşamayı, çöp toplama merkezlerinden transferi kimin yapacağını, transfer istasyonlarının ihale içine konup konmadığını soran Çavuşoğlu, “Eğer bunun dışında eksik birşey bırakırsanız inanın ki sürdürebilirliği zaafa uğrayacak” dedi.

Belediyelerde paylaşımlı hizmet çalışmasında hangi noktada olunduğunu soran Çavuşoğlu, Belediyeler Değişiklik Yasası’nın bir an önce geçmesini ve belediyelerin personel giderlerinin yasayla kısıtlanması gerektiğini kaydetti.

Su yönetimi konusunda tartışmaların sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, su yönetiminin nasıl olacağı konusunda bakanlığın hangi noktada olduğunu sordu.

Dr. Fazıl Küçük anılarının yaşatılması için bütçede ayrılan rakam kullanılmazken bunun için başka kaynaklara gidildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu şekilde “devletin olan taraflarının eksikmiş gibi gösterildiğini” kaydetti.

2015’te Denktaş’ın anıt mezar yapımına başlanacağının açıklandığını ancak ortada bununla ilgili bütçe bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bunun için para mı dileneceğiz?” diye sorarak gerekli kaynağın ayrılmasını talep etti.

UBP İskele Milletvekili Çavuşoğlu, eğer bu para Türkiye’den bekleniyorsa, dayatmadan bahsedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde köylerin kent strandartlaına ulaşabilmesi için çok sayıda kırsal kesim arsası dağıttıklarını ifade eden Çavuşoğlu, CTP-BG’nin kırsal kesim arsaları konusundaki politikasını ve tutumunu sordu.

Muhtarların maaşları konusunda ciddi bir sıkıntı yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu konuda gerekenin yapılmasını istedi.

Soğuk zincir depolama tesislerine ayrılan paranın ödenmediğini dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda bilgi istedi.

Avcılık politikasının avcılığın sürdürülebilirliğini riske soktuğunu söyleyen Çavuşoğlu, avcıların av bulamadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bu yıl avın daha kısa süreliğine açılmış olsa avcılığın sürdürülebilirliği adına daha iyi olabileceğini anlattı.

Cezaevindeki mahkumların gıda sorunu yaşadığını savunan Çavuşoğlu, mahkumun gıdasının azaltılması halinde kantine muhtaç kalınacağını ve parası olmayan mahkumların başka yöntemlere başvuracağını dile getirdi.

Yeni cezaevi binasının bir an önce inşa edilmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, bu nedenle cezaevinin hibeyi sağlayan tarafından yaptırılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Af konusuna da değinen Çavuşoğlu, afların kayıtlarının tutulmamasının kimseye faydası olmadığını ve afların kayıtlarının tutulmasını istedi.

Ülkede emirname döneminin kapatılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bir an önce ülkesel bir fiziki plan çalışmasının yapılması gerektiğini kaydetti.