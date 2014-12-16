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Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Çalışma Bakanlığı Bütçesini Görüşmeye Başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Çalışma Bakanlığı Bütçesini Görüşmeye Başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

16 Aralık 2014 Salı 21:07
Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Çalışma Bakanlığı Bütçesini Görüşmeye Başladı
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GENEL KURUL ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİNİ GÖRÜŞMEYE BAŞLADI
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.
 
KKTC 2015 Mali Yılı Yasa Tasarısı kapsamında 154 milyon 517 bin 480 TL olarak öngörülen bakanlık bütçesinin genel kurulda görüşülmesi sırasında ilk sözü UBP Milletvekili Erdal Özcenk aldı.
 
Özcenk, ülkede sosyal sigortalı sayısının uzun süredir aynı düzeylerde seyrettiğini ve ülkede açılan ve kapanan işyerlerine bakıldığında da durumun endişe verici olduğunu belirtti. Özcenk, her iki işyerinden birinin kapandığını, bunun da ekonomi için kötü bir gösterge olduğunu kaydetti.
 
Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 191 milyon TL açığı olduğunu ancak bunun gizlenmeye çalışıldığını savunan Özcenk, dairenin mali sıkıntılarından dolayı hep tartışma konusu olduğunu, gelir artırıcı düzenlemeye gidilmesinin şart olduğunu belirtti.
 
Özcenk, primlerin gerçek yatırımlarının yapılması için denetimlerin ve yasal tedbirlerin şart olduğunu belirterek, kayıt dışı istihdamların önlenmesi gerektiğini ifade etti. Özcenk, bunların yapılması durumunda kaynak yaratılabileceğini ve mali sıkıntıların giderilebileceğini kaydetti.
 
Genel Sağlık Sigortası’nın önemine işaret eden Özcenk, bu konuda bakandan irade göstermesini istedi.
 
Özcenk, bakanlığın faaliyet raporunu değerlendirerek, yorumlarda bulundu. Yerel işgücünün desteklenmesi gerektiğine işaret eden Özcenk, Çalışma Bakanlığı’ndan etkin denetim beklediklerini ifade etti. Özcenk, İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki avans uygulamalarına da değinerek, avans almada bazı sıkıntılar bulunduğunu ve bu yüzden işçilerin huzursuz olduğunu kaydetti.
 
Özcenk, Mimoza Otel’in son durumu ile ilgili bilgi de istedi ve KKTC ekonomisine kazandırılmasını talep etti.
 

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