Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesini Görüşmeyi Sürdürüyor

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bütçe maratonunu sürdüren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini görüşmeyi sürdürüyor.

Bütçe üzerinde söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, hükümetin söylediği hiçbir sözün arkasında durmadığını ve güvenoyu hak etmediğini savundu.

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinin yüzde 55’ini harcamasını eleştiren Çavuşoğlu, bütçede yolların güvenliği projesinde rakamsal olarak azalma görüldüğünü, bu ödeneğin azaltılmasını doğru bulmadığını da dile getirdi.

Çavuşoğlu, Lefkoşa’nın yollarının delik deşik olduğunu ve para olmasına rağmen yönetilemediğini de kaydetti.

Posta hizmetlerinin geliştirilmesi projesinde 85 Bin TL tasarruf yapılmasının insana verilen değerin göstergesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, maddi imkan olmasına rağmen dairenin tadil edilmemesini de eleştirdi.

İnternet ve sabit hat telefonlarında yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, Meclis’te dahi internet sorunu yaşandığını anlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın faaliyet raporunun ciddiyetsiz olduğunu, yalan yanlış yazıldığını iddia eden Çavuşoğlu, “Nerde olursan ol, ne iş yaparsan yap, ciddi olacaksın…” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, birçok evde telefon bağlantısının olmadığını, 2015 yılında da bakanlığın santral sorununu çözme düşüncesi olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, yeni liman projeleri için bütçeye para ayrılmamasını da eleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın tramvay projesini de eleştiren Çavuşoğlu, bakana hitaben “Ülkede bu kadar sorun varken inşallah tramvay gelir de bir elin dümende boy boy fotoğraf çektirirsin… Hükümette böyle bir ciddiyetsizlik olamaz.. Halk inanmıyor, ben inanmıyorum da acaba kendiniz bu yalanlara inanıyor musunuz; merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

(HUR/GUR)