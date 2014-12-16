Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 200 milyon 670 bin 320 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan UBP Milletvekili Ersin Tatar, bakanlığın projelerini eleştirdi. En büyük yatırımın karayolları olduğuna işaret eden Tatar, projelerin hayata geçmesinin önemi üzerinde durarak, bu projelere ilişkin ihalelerin usulünün de yanlış olduğunu savundu.



Ülkede meydana gelen trafik kazalarına da dikkati çeken Tatar, “Demek ki alt yapımızda sorun var. Toplumun, sürücülerin, herkesin daha dikkatli olması gerekir. Yolların aydınlatılması, güvenliği, birtakım emniyet unsurlarıyla ancak yol güvenliği artırılabilir ama oralarda çok büyük eksiklikler vardır” dedi.



Tatar, posta hizmetlerinin de uluslararası standartları yakalaması adına Posta Dairesi ve çalışanların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.



Telekomünikasyon Dairesi’nin bu yılki bütçesinin de yetersiz olduğunu dile getiren Tatar, telefon konusunda da alt yapıda sıkıntılar bulunduğunu söyledi. Bilişim sektörü ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine de dikkat çeken Tatar, sosyal medya gibi iletişim ağlarının da kontrol altına alınması ve yasal olarak haklarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.



ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ülkedeki karayolların durumunun içler acısı olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin yaptığı yolların bakımının KKTC’den istendiğini ancak gerekli bakımların yapılmadığını savundu.

Angolemli,çift şeritli yollara ara çıkışlar yapıldığını ve yollarda çok çember bulunduğunu belirterek, bunların kazalara sebebiyet verdiğini söyledi. Tatar, bakanlığın bunu neden denetlemediğini sordu. Yol kenarlarına dökülen moloz yığınları, yollarda taşınan yükler ve yollara verilen hasarların denetlenmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, bütün yolların tehlike arz ettiğini kaydetti.



Hüseyin Angolemli, yollardaki aydınlatma eksikliğine işaret ederek, dün akşam Gazimağusa’da meydana gelen ölümlü kazayı hatırlat ve sorumluları sordu. Angoelmli, yolların ışıklandırılması gerektiğini vurguladı.



Karayolları Dairesi ile Kıb-Tek arasındaki elektrik faturası ödeme sıkıntısının Gazimağusa-İskele anayolunu ışıksız bıraktığını, burada kaza yaşanması durumunda sorumlularını şimdiden uyardığını ifade eden Angolemli, anayollarda gerekli önlemlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.



Türkiye tarafından yapılan yollarda KKTC makamlarının söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Angolemli, bölge milletvekillerinin bu yolların geçme noktalarında söz sahibi olması gerekliliği üzerinde durdu.



Trafik Komisyonu’nun uzun süredir toplanmadığını, sürekli can alan trafik canavarına nefes aldırtmamak gerektiğini ifade eden Angolemli, bu komisyonun faydalı olabilmesi için bunun altında teknik bir birim kurulması gerektiğine inanç belirtti.



Yollarda bisikletliye hayat hakkı tanınmadığını, motorluların yollarda tehlike yarattığını işaret eden Angolemli, altyapının bisiklet yollarıyla zenginleştirilmesi ve motosikletlilerle ilgili önlem alınması gerektiğini söyledi. Angolemli, cep telefonuyla araç sürenlere de caydırıcı önlem alınması gerektiğini kaydetti.



Taksicilerin sorunlarına değinen Angolemli, kaçak taksicilere karşı önlem alınmasının, ekmeğini taksicilikten çıkaracak insanlara katkı sağlayacağını söyledi.

Angolemli, Telekomünikasyon Dairesi’nin gözden çıkarıldığını savunarak, bu konuda eleştirilerde bulundu ve Posta Dairesi’nin işini özelin yapmasının yanlış olduğunu kaydetti.



SERDAROĞLU

UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu da, anayollardaki sıkıntılar ile Girne’de anayollarda yaşanan sorunları anlatarak, yol güvenliği olmayınca canların gittiğini işaret etti.



Serdaroğlu, ülkede çevre kirliliği, yollardaki çukurlar, hayvan ölüleri gibi konulara değinerek, bu konularda sürekli konuştuklarını ancak hiçbir değişiklik olmadığını kaydetti.



Trafikte yaşanan sıkıntılarla ehliyet konularında uyarılarda bulunan Serdaroğlu, taş ocaklarının da hem dağlarda, hem de yollarda tahribat yaptığını ifade ederek, bu konularda önlemlerin alınmasının şart olduğunu belirtti.



Serdaroğlu, Telekomünikasyon Dairesi’nin sıkıntılarının olduğunu, hükümetin bu sıkıntıyı çözmesi gerektiğini söyledi. Serdaroğlu, bu konuda özerkleştirme veya özelleştirme yapılıp, sorunun çözülmesini talep etti.



Halk yararına güvenli yolların gerekliliğine işaret eden Serdaroğlu, bakanlığın gerekli önlemleri almasını istedi.



HAMZAOĞULLARI

CTP-BG Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, 32 yıl boyunca yollarda taşımacılık yapan bir vekil olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, en büyük rahatsızlık duyduğu yerin “yonca kavşağı” olduğunu kaydetti.



Bu kavşağın yanlış olduğunu, giriş çıkışların düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, bir diğer sıkıntının da aynı yerdeki bariyerlerle ilgili olduğunu ifade etti.



Hamzaoğulları, yollarda çok sıkıntılar bulunduğuna işaret ederek, yer yer örnekler vererek, bu sıkıntıları dile getirdi. Hamzaoğulları, bu sıkıntıların üst geçit veya altgeçitlerle rahatlatılabileceğini belirterek, bu konularda bakanlığın önlem almasını talep etti.



Toplu taşımacılıkta yaşanan sorunları da dile getiren Hamzaoğulları, bu konuda eleştiri ve suçlamalarda bulundu. Hamzaoğulları, bir buçuk yıldır vekil olduğunu ancak hükümetin nasıl yönetildiğini anlamadığını söyledi.



“İzin Kurulu”nun icraatını eleştiren ve elindeki belgelerle bu kurulu mahkemeye verebileceğini ifade eden Hamzaoğulları, Bafra bölgesinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Hamzaoğulları, eski dönemde verilen taşımacılık izinlerinin yanlış olduğunu kaydetti.



Taşımacılık izinlerinin geçici bir süre durdurulmasını, fazla taşımacılık izni bulunan bölgelerde bu izinlerin iptal edilmesini talep eden Hamzaoğulları, talep edilen 15 taşımacılık izninin de verilmemesi gerektiğini belirtti.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, bütçenin tartışıldığı bugün dövizin fırladığını ve nerede duracağının bilinmediğini ifade ederek, devletin yaptığı planlamaları bir çırpıda yok ettiğini kaydetti.



Soyer, bu konuda geçmişten örnekler vererek, bu gerçeklerin görülmesi ve siyasi çıkarların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Dışa bağımlı bir ekonominin ülkeyi bilinmez bir noktaya taşıdığını, bu dövizin insanlar ve ülke üzerinde baskı unsuru olduğunu ifade eden Soyer, döviz düşmezse insanların taksitlerini öderken cebinden fazla para çıkacağını söyledi.

Bu nedenle geleceğe yönelik planlamalar yapılmasının ortak siyaset olması gerektiğini ifade eden Soyer, ülkede artık geleceğe yönelik adımlar atılması, denizciliğe önem verilmesi ve denizcilik politikası oluşturulması gerekliliğine dikkat çekti.



Soyer, limanlarda yatırım yapılmasının ve geliştirilmesi, dış gemilere hizmet verilip, ekonomik katkı sağlamak gerektiğini söyledi. Soyer, denizcilik müsteşarlığının kurulmasının gerekliliği üzerinde durdu.



Kürsüden yapılan eleştirileri doğru bulmadığını, bu tip eleştirilerle sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Soyer, Lefkoşa-Gazimağusa yolunda fiberoptik döşeme çalışmaları nedeniyle yapılan kazıları doğru bulmadığını belirterek, eleştirdi.

Telekomünikasyon Dairesi’nde yaşanan sıkıntıların çözülmesi ve bütçesinde yaşanan eksikliğin giderilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini kaydeden Soyer, bütçenin de tamamıyla daireye yatırım olarak kullanılmasını istedi.



Havalimanı ve petrollerin özelleştirmelerinden gelen paranın “sifonla çöpe gittiğini” ifade eden Soyer, “Bununla 13. maaş ödemesi değil de, kamu borçları azaltılsaydı daha iyi olacaktı” dedi.



ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, yapıcı eleştirilerde bulunmak amacıyla söz aldığını belirterek, bakanlığın bütçesine bakıldığında bütçenin yeterli olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Bakanlığın hava, kara, deniz ulaşımı, haberleşmeden sorumlu olduğuna dikkat çeken Çeler, toplu taşımacılıkta büyük sıkıntılar olduğunu, denetim yapılmadığını, herkesin istediği gibi taşımacılık yaptığını belirterek, bakanlığın bu konuda düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Fiziki altyapının düzenlenmesi ve trafiğin de rahatlatılması gerektiğini ifade eden Çeler, trafikte denetime önem verilmesi ve birileri ölmeden önce önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Çeler, telefonla ilgili gerekli önlemlerin alınıp, Telekomünikasyon Dairesi’nin güçlendirilmesi ve özel telefon şirketlerinin halkı “sömürmesine” izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Çeler, internette yaşanan sıkıntılara da dikkat çekerek, altyapının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da söz alarak, bütçe görüşmelerindeki eleştirilerden yararlanabileceğini ancak bu eleştirilerin de doğru yapılması gerektiğini ifade ederek, bazı eleştirilere cevap verdi.



GSM şirketleri konusuna değinen Yorgancıoğlu, bu şirketlerle yapılan sözleşmeyi okudu. Yorgancıoğlu, Ercan’ın özelleştirilmesinin “doğru” bulan muhalefetin, CTP zamanında GSM şirketleriyle yapılan sözleşmeyi eleştirmesinin doğru olmadığını kaydetti.



TAÇOY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, bakanlığı toparlamak için elinden gelen gayreti ortaya koyduğunu ifade ederek, eleştirilerin hepsinin notlarının alındığını ve değerlendireceğini belirtti.



Karayollarında var olan yolların ülke genelinde yapımının devam ettiğini, yeni yolların yapımının sürdüğünü kaydeden Taçoy, bazı yolların yapımı için ihalelerin açıldığını, bazı yolların yenilenmesi ve bazı bölgelerin aralarının kısaltılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Taçoy, toplamda 41 kilometrelik yeni yollar üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Ercan’da sıkıntılar bulunduğunu ve devlete, hem paydaş, hem de hiçbir hükmü yokmuş gibi davranıldığını kaydeden Taçoy, bunların firma ile birlikte rayına oturtulması için çalıştıklarını belirtti. Taçoy, buradaki sorunların yeni inşaatın başlamasıyla çözümlenebileceğini kaydetti.



Taçoy, Ercan Havalimanı’nda yeni yapılacak bölgenin çok iyi değerlendirildiğini, tramvay konusunda Türkiye’den ekipler geldiğini, toplu taşımacılık üzerine çalışmaların sürdüğünü ve ulaşım master planı yapılması gerektiğini anlattı.

Taçoy, sabit hız kameralarının ülke genelinde 100 adet, noktadan noktaya kameraların 10 ve gezici radarların ise 8 adet olacağını belirtti.



Denizcilikte ülkeye gelirin nasıl sağlanacağı ve nasıl artırılacağı konusunda çalıştıklarını kaydeden Taçoy, Denizcilik Müsteşarlığına bu yüzden önem verdiklerini ifade etti. Taçoy, Posta Dairesi’nde de eleman ihtiyacı bulunduğunu anlattı.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı için 2015 yılının trafik ve farkındalık yılı olacağını ifade eden Taçoy, trafiğe önem vereceklerini kaydetti. Denetim konularında sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Taçoy, iş denetimleri konusunda gerekli önlemi alacaklarını ve denetim mekanizmasını getireceklerini söyledi.



Taçoy, Telekomünikasyon Dairesi’nde AB tarafından yapılan projenin yüzde 95’inin tamamlandığını ancak bazı sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, yatırımın yapılabileceğini ancak mevcudun da göz ardı edilmeden hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.



SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de ikinci kez söz alarak, Ercan ile ilgili yapılan sözleşmenin GSM şirketleri ile yapılan sözleşmeyle benzetilmeye çalışmasının yanlış olduğunu, çünkü bu iki sözleşmenin bir benzerliğinin bulunmadığını iddia etti. Saner, Ercan’dan gelir geldiğini ancak GSM’den gelir gelmediğine dikkat çekti.



Saner, Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin yapımının zor olmadığını, zemin konusunda gerekli çözümlerin bulunabileceğini ve teknolojik gelişmelerin bu sorunu giderebilecek yönde olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla geçti.



