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Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri bugün de devam ediyor. Genel Kurul, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 11.00’de toplandı. Meclis’in bugünkü gündeminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçeleri, yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri bugün de devam ediyor. Genel Kurul, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 11.00’de toplandı. Meclis’in bugünkü gündeminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçeleri, yer alıyor.

16 Aralık 2014 Salı 12:25
Cumhuriyet Meclisi Bütçe Görüşmeleri: Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı
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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri bugün de devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Meclis’in bugünkü gündeminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçeleri, yer alıyor.

SANER

İlk gündem maddesi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin yeterli olmadığını dile getirdi, Bakanlığın yaptığı bazı protokolleri de eleştirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının yapımı için çıkılan proje yarışmasının tamamlandığını ancak yapımına başlanmadığını belirten Saner, bunun düşündürücü ve üzücü olduğunu kaydetti.

Posta Dairesi’ndeki sıkıntılara da  değinen Saner, dairede atılması gereken adımların zamanında atılmamasından kaynaklanan sorunların devam ettiğini, en büyük sıkıntının da personel eksikliği olduğunu belirtti.

Pul serilerinin devam etmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Saner, bugünden sonra pul konusunda ilgili bakanın hassasiyet göstermesini istedi.

Limanlar Dairesi’nin mevcut bütçesinin çok küçük olmasını da eleştiren Saner, burada çalışanları sıkıntıya koymanın da kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Saner, hükümet programında bakanlıkla ilgili yazılıp da yapılmayanları eleştirdi.

Ercan Havaalanı inşaatının başlamama nedenlerinin açıklanmasını isteyen Saner, bu konuda teknik ekip ile yapılan çalışmaların da  açıklanmasını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın projeleri arasında şehir içine tramvay yapılacağı yönündeki açıklamaları da eleştiren Saner, şehir içine yapılacak bu tür projelerin belediyeler uhdesinde olduğunun bilindiğini ve bazı belediyelerin de bu yönde projeleri olabileceğinden yapılacak çalışmanın neye göre yapıldığının açıklanmasını istedi.

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