Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Vodafone Telsim Genel Müdürü Alper’i Kabul Etti!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, göreve yeni atanan Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, tek düşüncelerinin şirketlerinin global dünyadaki dijital dönüşüm konusundaki birikimlerini KKTC için de fayda sağlayacak hale getirmek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da yeni görevinde Alper’e başarılar dileyerek Vodafone Telsim’in ülkenin iletişim sektöründeki önemli firmalarından biri olduğunu belirtti.

Ülkenin ekonomisinin gelişmesinde uluslararası boyuttaki şirketlerin katkısının önemine değinen Uluçay, bu tip şirketlerin ülkeye daha çok yatırım yapmalarının ekonomik açıdan önemli bir kazanım olacağına vurgu yaptı.

İletişim alanında ülke olarak dünya ile rekabet edebilecek bir konumda olduklarını ifade eden Uluçay, bu konumu başka alanlarda da başarmak zorunda olduklarını söyledi.

Yabancı kaynaklı şirketlerin ülkeye girişinin sağlanması halinde her zaman ekonomik darboğazdan çıkış yolları olabileceğine işaret eden Uluçay, şirketin bundan önce yaptığı yatırımları yeni süreçte de devam ettireceğine inancını dile getirdi.

