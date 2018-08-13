Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Nusaybin’den Gelen Çocukları Kabul Etti!

ULUÇAY: “ÇOCUKLAR GELECEK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakanlık Spor Dairesi’nin organizasyonu ile ülkede bulunan Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Proje Koordinatörü Şehmus Ak,çocukların sosyal ve mental ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla belirli aralıklarla çocukları Türkiye’nin birçok bölgesine götürdüklerini, 2 yıldır da bu amaçla KKTC’de misafir olduklarını belirtti.

Ziyaret vesilesiyle dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini ifade eden Ak, güzel anılar biriktirdiklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, projenin güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye ve KKTC’den çocuklar ve gençlerin karşılıklı olarak yapmış oldukları ziyaretlerin, birbirlerini tanımaları, kültürleri bilmeleri ve özümsemelerine olanak yarattığını kaydeden Uluçay, günümüz teknoloji çağında bu kazanımların önemli olduğunu söyledi.

Çocukların gelecek olduğuna işaret eden Uluçay, dünyada, Türkiye’de ve KKTC’de zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşanabildiğini ancak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiği takdirde bu sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Uluçay, “Dayanışma ve birlik ruhu içerisinde hareket etmeye devam edersek bu sorunlar aşılmış olur. Ve kısa zamanda gerek ülkemizin gerek ise Türkiye’nin zenginlikleri de yine kabul görmüş olur.” dedi.

Başkan Uluçay, çocuklara KKTC’de güzel zaman geçirmelerini dileyerek Mardin halkına da selamlar iletti.

