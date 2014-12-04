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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’den Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıslı Türk kadınların sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında ve siyasette başarıyı yakaladığını kaydederek, “Ancak ne yazık ki bugün üst yönetimde ve siyasette kadın sayısı arzu edilen sayının çok altındadır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’den Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıslı Türk kadınların sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında ve siyasette başarıyı yakaladığını kaydederek, “Ancak ne yazık ki bugün üst yönetimde ve siyasette kadın sayısı arzu edilen sayının çok altındadır” dedi.

04 Aralık 2014 Perşembe 17:48
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’den Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
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SİBER: “KIBRISLI TÜRK KADINLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANDA, EĞİTİMDE, HUKUKTA, AİLE İÇİNDE, ÇALIŞMA HAYATINDA VE SİYASETTE BAŞARIYI YAKALADI”

“ANCAK NE YAZIK Kİ BUGÜN ÜST YÖNETİMDE VE SİYASETTE KADIN SAYISI ARZU EDİLEN SAYININ ÇOK ALTINDADIR”

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıslı Türk kadınların sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında ve siyasette başarıyı yakaladığını kaydederek, “Ancak ne yazık ki bugün üst yönetimde ve siyasette kadın sayısı arzu edilen sayının çok altındadır” dedi.

Bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmaya ve bilinçlendirmeye işaret eden Siber, “Yasalarla kadın oranını çağdaş ülkelerdeki sayılara ulaşmasını sağlamak en büyük hedefimizdir. Çağdaş ve demokratik toplum yapısına kavuşmak ancak kadınların toplumsal yaşamda hak ettikleri yerde olmasıyla mümkündür” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, “Dünya Kadın Hakları Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Siber mesajında Meclis’ten kısa zaman önce geçen Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Dairesi Yasası’na işaret ederek, “Bu yasayla toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde önemli bir adım atıldı. Bu yönde yapılacak çalışmalarla, sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla kadınlarımızın üst yönetimde de erkeklerle eşit oranda söz sahibi olacağına inanır, Kıbrıslı Türk kadınların Dünya Kadın Hakları Günlerini kutlarım” dedi.

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