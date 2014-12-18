Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri Ve Yüksek Mahkeme Yargıçlarını Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilen Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, kamuoyunda oluşan bazı yargıları aşmak adına adaletin daha erken tecelli edebilmesi ve adil bir yargı düzeninin sağlanması amacıyla gerekli olduğunu düşündükleri anayasal değişikliklerle ilgili önerilerini sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri Ve Yüksek Mahkeme Yargıçlarını Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilen Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, kamuoyunda oluşan bazı yargıları aşmak adına adaletin daha erken tecelli edebilmesi ve adil bir yargı düzeninin sağlanması amacıyla gerekli olduğunu düşündükleri anayasal değişikliklerle ilgili önerilerini sundu.

18 Aralık 2014 Perşembe 13:55
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri Ve Yüksek Mahkeme Yargıçlarını Kabul Etti
banner238

ÖNERİ: ”ANAYASA’NIN 5 MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTİYORUZ”

SİBER:” YARGININ ÖNÜNÜN AÇILMASI ELZEM BİR DURUM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilen Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, kamuoyunda oluşan bazı yargıları aşmak adına adaletin daha erken tecelli edebilmesi ve adil bir yargı düzeninin sağlanması amacıyla gerekli olduğunu düşündükleri anayasal değişikliklerle ilgili önerilerini sundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme Yargıçları ile birlikte Siber tarafından kabul edilen Şafak Öneri, sıkıntıların başında Anayasa’da belirtilen Yüksek Mahkeme yargıç sayısının yetersizliğinin geldiğini söyledi.

İdari davaların iki dereceli olmasının da sıkıntı yarattığını söyleyen Öneri, aciliyet sıralamasında önde gördükleri başka sorunlar bulunduğunu da ifade etti.

Öneri, Anayasa’da yargı ile ilgili bölümde yapılması gereken çok düzenleme bulunduğu görüşünde olmalarına rağmen tartışmaya müsait bir zaman olmadığından, öncelikleri arasında gördüklerinin ele alınabilmesi için Anayasa’nın 5 maddesinde değişiklik yapılması isteğinde olduklarını anlattı.

Öneri, siyasi partiler tarafından bir konsensüs sağlanabilirse bunların öneri haline getirilip Meclis’e sunulması ve yasallaşması, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk oylamasına sunulmasını amaçladıklarını anlattı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, bu amaçla tüm siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiklerini, tümünden olumlu ve sıcak bir ilgi gördüklerini, bunun kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Öneri, katkılarını ve desteğini almak için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i de ziyaret ettiklerini kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber de kabulde konu ile ilgili bilgisi olduğunu, yapılacak olan değişikliklerin özellikle “geç tecelli eden adaletin adalet olmayacağı” yönündeki yargıları ortadan kaldıracak içerikte olmasının önem arz ettiğini belirtti.

Siber, Yargının işleyişi ile ilgili Anayasal bir değişiklik yapılması gerekliliğinin sunulan öneri ve talep edilen yasa önerisinin konsensüs sağlanması ile toplumun günlük yaşamında ve yaşam kalitesinde olumlu etkileri olacağının aşikar olduğunu kaydetti.

Yargının önünün açılmasının elzem bir durum olduğunu dile getiren Siber, Meclis Başkanı olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim