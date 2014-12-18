Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri Ve Yüksek Mahkeme Yargıçlarını Kabul Etti

ÖNERİ: ”ANAYASA’NIN 5 MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTİYORUZ”

SİBER:” YARGININ ÖNÜNÜN AÇILMASI ELZEM BİR DURUM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilen Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, kamuoyunda oluşan bazı yargıları aşmak adına adaletin daha erken tecelli edebilmesi ve adil bir yargı düzeninin sağlanması amacıyla gerekli olduğunu düşündükleri anayasal değişikliklerle ilgili önerilerini sundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme Yargıçları ile birlikte Siber tarafından kabul edilen Şafak Öneri, sıkıntıların başında Anayasa’da belirtilen Yüksek Mahkeme yargıç sayısının yetersizliğinin geldiğini söyledi.

İdari davaların iki dereceli olmasının da sıkıntı yarattığını söyleyen Öneri, aciliyet sıralamasında önde gördükleri başka sorunlar bulunduğunu da ifade etti.

Öneri, Anayasa’da yargı ile ilgili bölümde yapılması gereken çok düzenleme bulunduğu görüşünde olmalarına rağmen tartışmaya müsait bir zaman olmadığından, öncelikleri arasında gördüklerinin ele alınabilmesi için Anayasa’nın 5 maddesinde değişiklik yapılması isteğinde olduklarını anlattı.

Öneri, siyasi partiler tarafından bir konsensüs sağlanabilirse bunların öneri haline getirilip Meclis’e sunulması ve yasallaşması, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk oylamasına sunulmasını amaçladıklarını anlattı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, bu amaçla tüm siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiklerini, tümünden olumlu ve sıcak bir ilgi gördüklerini, bunun kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Öneri, katkılarını ve desteğini almak için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i de ziyaret ettiklerini kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber de kabulde konu ile ilgili bilgisi olduğunu, yapılacak olan değişikliklerin özellikle “geç tecelli eden adaletin adalet olmayacağı” yönündeki yargıları ortadan kaldıracak içerikte olmasının önem arz ettiğini belirtti.

Siber, Yargının işleyişi ile ilgili Anayasal bir değişiklik yapılması gerekliliğinin sunulan öneri ve talep edilen yasa önerisinin konsensüs sağlanması ile toplumun günlük yaşamında ve yaşam kalitesinde olumlu etkileri olacağının aşikar olduğunu kaydetti.

Yargının önünün açılmasının elzem bir durum olduğunu dile getiren Siber, Meclis Başkanı olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.