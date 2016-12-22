Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, Makedonya Türk Demokrat Partisi Kurultayı’na Katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Makedonya Türk Demokratik Partisi 9. Olağan Kurultayı'na onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Makedonya Türk Demokratik Partisi 9. Olağan Kurultayı'na onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Makedonya’nın Üsküp şehrinde yer alan ve çok yoğun katılımın olduğu kurultayda Meclis Başkanı Sibel Siber, salona girerken ayakta alkışlandı.

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasına terörü kınayarak başlayan Siber, terörle mücadelenin tüm devletlerin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurguladı.

Makedonya Türk toplumu ile Kıbrıs Türk halkının ayrı coğrafyalarda yaşasalar bile gönül bağlarının güçlü olduğunu, kardeş olduklarını belirten Siber, Balkanlarda yaşayan Türk halkıyla Kıbrıs Türk halkının birbirlerini daha yakından tanıması, karşılıklı ziyaretlerle bağların güçlendirilmesi, kültürel ve sosyal aktiviteler yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne verdiği var olma mücadelesindeki en büyük gücün halkın birlik ve beraberliği, yitirmediği umudu olduğunu söyleyen Siber, Makedonya’daki Türk toplumunun da birlik ve beraberliklerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşatmalarının önemini vurguladı.

“Kültürler birbiriyle entegre olmalı ama asla asimile olmamalı” diyen Siber, yaşayan kültürlerin, dünyayı zenginleştirdiğini belirtti.

Kıbrıs’taki müzakerelere de değinen Siber, yaşayabilir adil bir çözüme ulaşma konusunda Kıbrıs Türk halkının her zaman istekli olduğunu, yakın tarihte yaşananların toplum belleğinde olduğunu ve bulunacak çözüm modelinde Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Makedonya’nın Üsküp şehrinde yapılan 9. Olağan Kurultaya, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, CTP milletvekili Hüseyin Erçal, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova Meclisi Milletvekili Müferra Şiinik, VMRO-DPMNE'den Vladimir Gyorçev, İliya Dimoski ve Daniela Rangelova katıldı.

Makedonya Türk Demokratik Partisi 9. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Dr. Beycan İlyas, aynı zamanda Makedonya’da Devlet Bakanı olarak görevini sürdürüyor.