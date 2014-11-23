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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber “Geçmişten Günümüze” Etkinliğine Katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Yiğitler Köyü Güzelleştirme-Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadın Derneği tarafından organize edilen "Geçmişten Günümüze" adlı etkinliğe katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber “Geçmişten Günümüze” Etkinliğine Katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Yiğitler Köyü Güzelleştirme-Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadın Derneği tarafından organize edilen "Geçmişten Günümüze" adlı etkinliğe katıldı.

23 Kasım 2014 Pazar 10:57
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber “Geçmişten Günümüze” Etkinliğine Katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Yiğitler Köyü Güzelleştirme-Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadın Derneği tarafından organize edilen "Geçmişten Günümüze" adlı etkinliğe katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen etkinlikte  "Elmaslı gelin Başlıkları Fotoğraf Sergisi", Yiğitlerli ressam Ülgen Kuyucu'nun yağlı boya resim sergisi "Kıbrısımdan Esintiler 2" ve Yiğitlerli yazar Sevil Emirzade'nin "Con Rifat" adlı kitabının imza töreni yanında köy ürünleri ve ev yapımı geleneksel yiyeceklerin sunumu ve satışı yapıldı.

KTBK Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş ve eşi  de etkinliğe katıldı.

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