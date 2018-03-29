CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE, EMEKLİLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ





Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Aytaç Çaluda Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Mustafa Tolga milli davada meclis, hükümet ve devletin diğer makamlarının müşterek hareket etmelerini gerektiğini ifade ederek, KKTC’den ve garantilerden vazgeçilemeyeceğini vurguladı.



“Baf şehitlerinin çocuklarına arsa verilmesi, eşdeğercilerin haklarının verilmesininin gereğini de vurgulayan” Tolga, Cumhuriyet Meclisi’nden bir heyetin derneği ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, var olan sıkıntıların aşılması için çalışacaklarını ifade ederek derneğe, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf. R. Denktaş portrelerini hediye etti. Dernek Başkanı da heyete kendi logolarını ve TC-KKTC bayraklarını takdim etti.