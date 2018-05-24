Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre Cas Genel Müdürü Çavuşoğlu’nu Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CAS (Cyprus Airport Services) Yer Hizmetleri Şirketi Genel Müdürü Fikri Çavuşoğlu ve beraberindeki çalışanları kabul etti.
24 Mayıs 2018 Perşembe 11:09
Son Güncelleme: 24.05.2018 15:06
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CAS (Cyprus Airport Services) Yer Hizmetleri Şirketi Genel Müdürü Fikri Çavuşoğlu ve beraberindeki çalışanları kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CAS (Cyprus Airport Services) Yer Hizmetleri Şirketi Genel Müdürü Fikri Çavuşoğlu ve beraberindeki çalışanları kabul etti.