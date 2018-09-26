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Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nı kabul etti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nı kabul etti. 

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nı kabul etti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre'nin makamında yer alan kabulde, sendika başkanı Himmet Turgut, yeni kurulan bir eğitim sendikası olduklarını belirterek, sendika hakkında bilgi verdi. 

Turgut, toplumun geleceğinin gençlik olduğu bilinciyle, öğretmenin gerçek değerini bulması ve sıkıntılarını çözmesi amacıyla hızlı adımlarla sendikal yaşamda yer alacaklarını söyledi. 

Uzlaşı içinde çalışacaklarını ifade eden Turgut, "Eğitimde eski yasalar tüzükler yenilenmeli, bu konuda sizden destek isteyeceğiz" dedi. 

Turgut, toplumun ve ülkenin geleceği gençleri milli ve manevi değerleri ile kültürünü koruyarak en iyi şekilde geleceğe taşımak için çalışacaklarını da belirtti. 

Zorlu Töre de, öğretmenlik mesleğinin yeni nesillerin yetiştirilmesinde çok onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "keşke öğretmen olabilseydim" dedi. 

Töre, öğretmenlerin kutsal bir görev üstlendiğini belirterek, "Milli manevi değerleri öğreten öğretmendir. Öğretmenlerimiz Ulusal mücadelede ve milli dava döneminde önemli görevler üstlendi. Hepsini rahmetle saygıyla anıyorum" dedi. 

Töre, Milli ve manevi değerleri korumanın,  gençleri bu değerleri koruyarak geleceğe taşımanın öğretmenlerin görevi olduğuna da işaret ederek, sendikaya sendikal  yaşamda başarılar diledi ve Devlet ile gençlerin öğretmenlerden çok şey beklediğini vurguladı. 

Töre,"Hem öğrenin, hem öğretin, ulusal değerlere sahip çıkalım" diyerek konuşmasını tamamladı. 
 


Son Güncelleme: 26.09.2018 16:37
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