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Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre Ankara Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı’nı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre Ankara Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı’nı Kabul Etti

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre Ankara Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı’nı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu ve İzlem Gürçağ ile Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da hazır bulundu.

Konuk heyete Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük ve  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın tabloları ile  Türk Mukavemet Teşkilatı’nın yemini ile Mücahitler  Marşı ve Mehter Marşı’nın yer aldığı tablolar hediye edildi.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre kabulde şunları söyledi:
“Muharip gazileri ve şehit ailelerini 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan 44 yıl sonra Kıbrıs’ta görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Sizleri ziyaretçi değil canlarımızla, kanlarımızla vatan yaptığımız bu topraklarda ev sahibi olarak görüyoruz.

Bu topraklara Mehmetçikle-Mücahit birlikte can ve kan verdiler. 96 yıl gözlerimiz Türk ordusunun yolunu gözlemekle geçti. 20 Temmuz şafak vakti geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1878’deki gibi artık bizi bırakıp gidemezsiniz. Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığı Kıbrıs Türk halkının “tapusudur”. Tek güvencemiz Türkiye’dir. 1974’ten beri Kıbrıs’ta barış ve huzur vardır. Artık Anavatanımız bizimledir. Cenab-ı Hak bizlere bir daha 1878-1974 aralığında yaşadığımız ayrılığı göstermesin. Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız. Biriz, birlikteyiz. Türk milletiyiz”

 

Son Güncelleme: 10.10.2018 13:30
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