Cumhuriyet Meclisi 2015 Mali Yılı Bütçesini Görüşmeye Devam Edecek

GENEL KURUL BUGÜN BAŞBAKANLIK, HUKUK DAİRESİ VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇELERİNİ GÖRÜŞECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2015 Mali Yılı Bütçesini görüşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulda bugün sırasıyla Başbakanlık, Hukuk Dairesi ile Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçeleri ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başbakanlık Bütçesini 53 milyon 623 bin 750 TL, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini 76 Milyon 577 bin 580 TL, Hukuk Dairesi bütçesini de 9 milyon 80 bin 880 TL olarak onaylamıştı.