Cumhuriyet Meclisi 2015 Mali Yılı Bütçe Görüşmelerine Yarın Devam Edecek

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

KOMİTEDEN 4 MİLYAR 96 MİLYON 720 TL OLARAK GEÇEN BÜTÇENİN GENEL KURUL’DA GÖRÜŞÜLMESİ PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde yarın Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 28 Kasım’da, bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanan 2015 bütçesinin Genel Kurul’da görüşülmesi 18 Aralık Perşembe günü tamamlanacak.

Programa göre, 16 Aralık Salı günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bütçe görüşmeleri yapılacak.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri, 17 Aralık Çarşamba günü görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin son günü olan 18 Aralık Perşembe günü ise Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi görüşülerek, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak.