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14 Kasım 2017 Salı 10:01

Cumhuriyet Bayramı Mersin'de de Kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü Mersin’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı Mersin'de de Kutlanacak
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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde yarın saat 09:30’da Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlenecek.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, törende; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mersin Temsilciliği, Lefke Avrupa Üniversitesi Adana Temsilciliği, Yakın Doğu Üniversitesi Adana Temsilciliği, Girne Amerikan Üniversitesi Mersin Temsilciliği ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adana Temsilciliği Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.

Çelenk sunma töreninin ardından öğrenciler şiirler okuyacak ve TEMAD işbirliğinde paramotor uçuş gösterisi yapılacak.

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nun konuşmasının ardından, KKTC Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Halk oyunları gösterileri ile törenin sona ermesinin ardından ise KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu 10:30 – 12:30 saatleri arasında Başkonsoloslukta tebrik kabul edecek.

Açıklamaya göre, saat 14:00’ta Toroslar Belediyesi tarafından yaptırılan Rauf Denktaş Parkı ziyaret edilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün büstlerinin bulunduğu Parkta da bir tören düzenlenecek.

Kutlamalar çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. kuruluş yıldönümü münasebetiyle KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Eşi Yusuf İnanıroğlu ev sahipliğinde yarın akşam resepsiyon da verilecek. 

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