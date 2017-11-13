Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Solo Türk gösteri sunacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34’üncü kuruluş yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.







15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın saat 12.00’de Bayrak Radyo Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve yine aynı saatte gerçekleştirilecek 21 pare top atışıyla başlayacak.

Kıbrıs Türk halkının merhum liderleri de Cumhuriyet Bayramı’nda anılacak.

Salı günü Dr. Fazıl Küçük’ün Girne Kapısı’ndaki büstü önündeki tören saat 15.00’te başlayacak.





Törene, Cumhurbaşkanı Akıncı da katılacak, çelenklerin sunulacağı törende, anıt özel defteri imzalanacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’ndaki tören, anıt inşaatı nedeniyle TMT Anıtı’nda saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da katılacağı törende, anıta çelenk sunulacak, Anıt Özel Defteri imzalanacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde spor federasyonları da hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek.

15 Kasım Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da tebrik kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım akşamı resepsiyon verecek.

Resepsiyon, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Solo Türk Gösteri Takımı da 15 Kasım Çarşamba günü Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmigeçit töreninde 10.00-11.30 saatleri arasında ve Girne Atatürk Anıtı üzerinde 15.30-16.00 saatleri arasında hava gösterisi sunacak.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gökçeada Firkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında demir yerinde, TCG Burakreis Denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG İmbat Hücumbotu Gazimağusa Limanında, 15 Kasım Çarşamba günü 09.30-12.00 ile 14.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

TCG Gökçeada Firkateyni’ne ulaşım, Girne Antik Limanı’ndan (Yat Limanı) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca sağlanan deniz vasıtasıyla yapılacak.

Başkent Lefkoşa’da ve ilçelerde 15 Kasım nedeniyle törenler düzenleniyor.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 08.00’de başlayacak törende, çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’nda da tören düzenlenecek. Tören saat 09.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı törende, Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Dr. Fazıl Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerini selamlamasıyla başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşma yapacak.

Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Akıncı’ya teslim edilecek. Halk dansları gösterisinin de sunulacağı tören resmigeçitle tamamlanacak.

Gazimağusa’daki törenler, Zafer Anıtı ile İsmet İnönü Bulvarı’nda olacak. Törenlerin ilki Zafer Anıtı’nda saat 14.30’da başlayacak.

Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören sona erecek.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören saat 15.00’te başlayacak. Törende konuşmalar ve dans gösterileri yapılacak, tören geçişi ile kutlamalar sona erecek.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören saat 15.00’te başlayacak ve resmigeçitle tamamlanacak.

Törende, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.

İskele’deki 15 Kasım töreni Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Konuşmalar ve şiirlerin yer alacağı törende halk dansları ve horon ekiplerinin gösterileri izlenecek.

Güzelyurt’ta 15 Kasım dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde ve müze önünde olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Atatürk Anıtı’na saat 14.00’te çelenkler sunulacak saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Müze önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, halk oyunları ve resmigeçit ile tören sona erecek.

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile devam edecek törende, anıt özel defteri imzalanacak.

Törende, şiirler okunacak, halk dansları ekipleri gösteri sunacak.

Mehmetçik’teki tören Belediye Parkı Atatürk Büstü önünde saat 09.30’da başlayacak.

Törende, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.

Geçitkale’deki tören Geçitkale kasaba meydanında saat 09.00’da başlayacak.

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri için de anma töreni düzenlenecek. Tören saat 09.30’da Geçitkale Şehitler Anıtı önünde başlayacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Lefkoşa’da bir dizi etkinlik düzenledi.

Yarın saat 17.00’den itibaren başlayacak etkinlikler sırasıyla şöyle:

“Lefkoşa Dereboyu’nda KTBK Bandosu ve DAÜ Korosu’nun Özel Eğitim Vakfı’yla birlikte gösteri ve konseri, Eski Pronto Çemberi’nde Gençlik Dairesi Folklor ekibinin gösterisi,

Osmanpaşa Caddesi orta noktasında (Cadı’nın Evi önünde) GKK Bandosu ve Mehteran Bölüğü konserleri icra edilecek.

Üç noktada icra edilen etkinliklerin bitimiyle saat 18.15’te Şehitler Anıtı Çemberi’nden başlayarak, Cumhuriyet Meclisi önü, Heybe Restoran, Asal Şube, Terminal güzergâhında kortej yürüyüşü yapılacak.”

Cumhuriyet Şöleni de 14 Kasım’da gerçekleştirilecek. Lefkoşa Terminali’nde 18.00-23.00 saatleri arasında yer alacak şölen programı şöyle:

18:00 İskele Belediyesi tiyatro gösterisi

19:00-19:35 Cumhuriyet’in ilanı video gösterisi ve TSK Mehteran Konseri

19:35-20:00 Erenköy Lisesi Modern Dans Grubu ve Karadeniz’in Uşakları ekiplerinin gösterileri

20:00-20:30 ÖZEV ve Çağdaş Müzik Derneği öğrencileri konseri

20:30 Buray konseri

21:30 Ziynet Sali konseri

22:40-23:00 Havai fişek gösterisi

Başbakanlık Gençlik Dairesi, 14 Kasım Salı günü Lefkoşa Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda saat 10.00’da “8. Cumhuriyet Şöleni”ni düzenleyecek.

Dans gruplarının gösteri yapacağı etkinlikte, Nafiz Dölek, Eril Cambaz, Ahmet Evan, Fikri Karayel de konser verecek.