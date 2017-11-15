CUMHURİYET BAYRAMI İSKELE’DE DE KUTLANDI



15 Kasım Cumhuriyet Bayramı İskele’de de törenlerle kutlandı.Atatürk Anıtı önünde yer alan ilk törende protokol sırasına göre çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Ecevit Meydanı’ndaki ikinci tören, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun birlikte tören birliği ve halkın bayramını kutlamalarıyla başladı.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Ahmet Dağhan Önkol’un konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.Tören kapsamında yönetmenliğini Sami Yakar’ın yaptığı, Burkay Uzun ve Bilal Dericioğlu’nun rol aldığı, Kıbrıs Türk halkının 1955’ten Cumhuriyet’in kurulduğu 1983 yılına kadar geçirdiği aşamaları anlatan “Nöbette” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.Tören, resmigeçit ve kokteyl ile sona erdi.