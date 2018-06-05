Cumhurbaşkanlığının Temiz Düşün Proje Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı, Ödüller verildi



KALICI ETKİ DALINDA BİRİNCİ, KAPLUMBAĞALARI KORUMA PROJESİ



YENİ FİKİR DALINDA BİRİNCİ, KIYI VE YÜZME SUYU KALİTESİ REFERANS ÖLÇÜMÜ PROJESİ



AKINCI:“ÇEVREYİ KİRLETENLERE BELEDİYENİN KESTİĞİ PARA CEZASI 8 TL”

Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Temiz Düşün çevre temizliği ve çevre koruma projesi altında, iki dalda düzenlenen Yeni Fikirler ve Kalıcı Etki yarışmasında dereceye girenler, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle açıklandı ve ödüller verildi.

Ödül Törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.



Somut sonuçlar doğuran, veri sunan ve analizler yapılmasına olanak tanıyan Kalıcı Etki dalında birinci Kaplumbağaları Koruma Projesi, ikinci Taşkent Doğa Parkı, üçüncü ise Geri Dönüşüm Mümkündür Projesi geldi.



Yeni Fikirler dalında ise birinci Kıyı ve Yüzme Suyu Kalitesi Referans Ölçümü, ikinci Eko-Campİndigo, üçüncü ise Kıbrıs’ta Alternatif Ulaşım Projesi geldi.



AKINCI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ödül töreninin başında yaptığı konuşmada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün ilk kez 1977’de, kendisi Lefkoşa Türk Belediye Başkanı iken, şehir içinde motorlu araç kullanımını engelleyerek kutlandığını anımsattı.



Temiz Düşün projesiyle çevreyi daha yaşanabilir kılmaya çalıştıklarını ifade eden Akıncı, bu çerçevede pek çok belediye ile temizlik faaliyeti ve fidan dikimi yaptıklarını kaydetti. Akıncı, Prof. Vamık Volkan’ın Temiz Düşün projesinin fikir babası olduğunu belirtti.



“CEZA YASALARIMIZ ÇOK EKSİK”



Çevre temizliğinde eğitim ve teşvik mekanizmalarının önemli olduğunu ancak bir ayağın her zaman eksik olduğunu kaydeden Akıncı, eğitim ve teşvikin yanında caydırıcılığın da olması gerektiğini ifade etti.



“CAYDIRICILIK GERİ KALDI…8 TL”



Akıncı, “Caydırıcılık bizim yasalarımızda çok geri kaldı… Çevreyi kirletenlere belediyenin kestiği para cezası 8 TL, herhalde böyle bir şey caydırıcı olmaz, Çevre Dairesinin bu konuda daha fazla yetkisi var ama onların da ne ölçüde bunu uyguladıkları sorgulanabilir. Özellikle yerel yönetimlerin bu alanda işlevsel olması lazım ve bu üçüncü ayak da yerine oturması lazım” dedi.



Yarışmaya 23 proje ile katılımın memnuniyet verici olduğunu, amaçlarının bu yarışı kurumsallaştırmak olduğunu kaydeden Akıncı, bu faaliyette çıkan sonuçların burada bırakılmaması gerektiğini, televizyon ve sosyal medya aracılığıyla kamu ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.



MUHTAROĞLU



Temiz Düşün Proje Yarışması Yürütme Kurulundan OTDÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Ali Muhtaroğlu, yarışmanın ilk kıvılcımının Ekim 2017’de Cumhurbaşkanının seminer için OTDÜ KKK’yı ziyaretinde, kalıcı etki yaratabilecek projeler üzerinde başlayan bir sohbetle atıldığını anlattı.





Muhtaroğlu, yarışmanın ilki olmasına rağmen 23 başvuru geldiğine işaret etti.VOLKANTemiz Düşün Projesinin Onursal Başkanı Vamık Volkan, Temiz Düşün projesinin çok önemli bir proje olduğunu, çünkü çevre temiz olduğu zaman kişinin benliğinin yükseltildiğini kaydetti.Konuşmaların ardından dereceye giren projelerle ilgili tanıtıcı sunum yapıldı. Projelerle ilgili özetle şu bilgiler aktarıldı:KAPLUMBAĞALARI KORUMA PROJESİKKTC’deki sahil ve denizsel koruma bölge ağının kurulmasında öncü veri tabanı, Kaplumbağa varlığının araştırılması hedefiyle 1992’de başlatılan bu proje sayesinde oluşturuldu.TAŞKENT DOĞA PARKIKar amacı gütmeyen Taşkent Doğa Parkı bünyesinde Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi, Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Yaban Hayat Hastanesi ve Hayvan Laboratuarı faaliyet göstermektedir.GERİ DÖNÜŞÜM MÜMKÜNDÜRHem Kıbrısı nasıl temizleriz hem de ekonomiye katkı da koyma düşüncesiyle 2011’de hayata geçirilen bu proje kapsamında 2017’de 3 bin tona yakın atık malzeme geri dönüşüme kazandırıldı ve 60 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.KIYI VE YÜZME SUYU KALİTESİ REFERANS ÖLÇÜMÜYeni Fikir dalında birinci gelen bu proje yüzme suları, deniz tabanı ve kıyıları etkileyen kirlilik kaynaklarının ve tehditlerinin belirlenmesini içeriyor.EKO CAMP İNDİGOİkinciliği elde eden bu proje, Akdeniz köyünde sürdürülebilir ekolojik kamp alanı oluşturulmasını öngörüyor.KIBRIS’TA ALTERNATİF ULAŞIM PROJESİProje; toplu taşımacılık, araba paylaşımı, otostop, bisiklet ve yürüyüş gibi alternatif ulaşım yöntemleri hakkında farkındalığı arttırmak ve kullanımını yaygınlaştırmaya hizmet edecek bir mobil uygulamadır.