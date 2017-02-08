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08 Şubat 2017 Çarşamba 14:15

Cumhurbaşkanlığı’nın “Temiz Düşün Çevre Temizliği Ve Çevre Koruma Projesi”yle İlgili Toplantı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın 'Temiz Düşün Çevre Temizliği Ve Çevre Koruma Projesi”yle İlgili Toplantı Yapıldı
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LEFKOŞA İLE GÜZELYURT VE LEFKE BÖLGELERİNDE TEMİZLİK FAALİYETİ VE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve onursal başkanlığını Prof. Dr. Vamık Volkan’ın yaptığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Lefkoşa ve Güzelyurt-Lefke bölgelerinde projenin uygulanacağı bölgelerin belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililerin yanısıra, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ile Sivil Savunma Teşkilatı'ndan Başkan Yardımcısı İsmail Özcan, Koordinatör Ali Gürtekin, Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu, Güzelyurt Bölgesi Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.

Toplantıda söz alan Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, katılımcılara seçilecek olan uygulama bölgelerinde proje kapsamında neler yapılacağını aktardı.

Buna göre, seçilecek olan iki  bölgede temizlik uygulaması yapıldıktan sonra ağaçlandırma olacak ve kalıcı bir çevre düzeni oluşturulacak.
Daha sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, projenin kuruluş aşaması ile ilgili bilgi verdi.

Projenin halka daha iyi ulaşması amacıyla 4 alana ayrıldığını ifade eden Akıncı, bu dört alanın Belediyeler Birliği, devlet, medya ve Sivil Savunma Teşkilatı olduğunu belirtti.

Proje Koordinatörü Şerife Gündüz ise projenin bir de eğitim ayağı olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında özellikle kadınlara yönelik eğitimler düzenleneceğini belirtti.

Toplantıda,  Lefkoşa ile Güzelyurt-Lefke bölgesinde seçilecek olan 2 bölgede 1 Mart tarihinden itibaren temizlik faaliyetlerinin başlaması ve ağaçlandırma yapılması kararlaştırıldı.

Projenin kampanyası ise faaliyetlerden 1 hafta önce başlatılacak.

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