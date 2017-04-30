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30 Nisan 2017 Pazar 16:11

Cumhurbaşkanlığı’nda Rengarenk 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı'nda Rengarenk 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi
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AKINCI, ÇOCUKLARA HER ZAMAN MUTLU OLACAKLARI, BARIŞ VE HUZUR DOLU BİR GELECEK DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı’nda Rengarenk 23 Nisan Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta kötü hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne özel çocuklara özel eğitim veren 14 kurum ve merkezden çocuklar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, “Her günü bayram gibi bir gelecek” sloganıyla yapılan etkinlikte, okulların güne özel hazırladığı gösterilerin yanı sıra, dilek ağacı, yüz boyama, halka oyunu, masal evi, hedefe top atma, baskı-boyama standlarıyla çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı.

Şenlikte TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çocuk Korosu, DAÜ-SEM Ada Işığı Çocuk Korosu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılar seslendirdi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak şenliği yaşamak istediklerini belirterek, katılım gösteren çocuklara teşekkür etti.

Çocuklara “Burayı şenlendirdiniz, çiçekler gibi açtınız, sizler mutlu oldukça ve sevindikçe ben de mutlu olup seviniyorum” diyen Cumhurbaşkanı, gelecekte de kendilerini Cumhurbaşkanlığında görmek ve ağırlamak istediğini belirtti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı tüm çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Akıncı, çocuklara her zaman mutlu olacakları, barış ve huzur dolu bir gelecek diledi.


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