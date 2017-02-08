Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:15

Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…

Cumhurbaşkanlığı'nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

OĞUZ: “GEÇMİŞTEN BUGÜNE KADAR OLAN SÜREÇLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILDI, MUHTEMEL GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ. SÜREÇ KOLAY BİR SÜREÇ Mİ? ELBETTE DEĞİL...”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekteri Dursun Oğuz, müzakere sürecinin kolay bir süreç olmadığını söyledi.

Oğuz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle müzakere süreciyle ilgili görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerini bilgilendirdiğini belirten Oğuz, “Sürecin üzerinden yeniden geçtik” dedi.

Oğuz, mart ayında 5’li zirvenin yapılmasıyla ilgili bir çalışma olduğu kaydederek, “Günle ilgili nihai bir sonuç yok ama mart ayı kesin gibi görünüyormuş, bize verilen bilgi bu” şeklinde konuştu.

2018’de Güney’de seçim olacağını anımsatan, toplantıda önümüzdeki 3 ayın önemli olduğuna değinildiğini kaydeden Oğuz, “Bu konuda hemfikiriz” dedi.

Dursun Oğuz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Yunanistan ve Türkiye’de temaslarda bulunduğunu anımsattı, bununla ilgili görüşmeler olduğunu da söyledi.

DURSUN OĞUZ’A BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN SORULDU

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmaması ve bazı açıklamalarıyla sürece tepki gösterdiğiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan hükümeti temsil ediyor, biz parti olarak buraya geldik. İçeride bununla ilgili bir konuşma geçmedi. Öyle bir konu açılmadı. Geçmişten bugüne kadar olan süreçle ilgili değerlendirme yapıldı, muhtemel görüşmelerle ilgili bilgi verildi. Süreç kolay bir süreç mi? Elbette değil...”

“YENİ BİR GELİŞME YOK”

“Görüşmeden memnun kaldınız mı?” sorusu üzerine UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz şunları söyledi:

“Yeni bir gelişme yok, süreçte ilerleme yok. ‘Yeni bir şey verdik, bundan memnun musun?’ diye bir konu söz konusu değil...”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa-güzelyurt Yolu Oto Korkulukların Birinci Etabı Tamamlandı Lefkoşa-güzelyurt Yolu Oto Korkulukların Birinci...
Hp: “düşük Gelirli Vatandaşımızın Alım Gücünü Artırmak Hedefimizdir” Hp: “düşük Gelirli Vatandaşımızın Alım Gücünü...
2 Kişiyi Kaçırıp Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı 2 Kişiyi Kaçırıp Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün Çevre Temizliği Ve Çevre Koruma Projesi”yle İlgili Toplantı Yapıldı Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün Çevre...
Hp’de Genel Sekreterliğe Tolga Atakan Getirildi Hp’de Genel Sekreterliğe Tolga Atakan Getirildi
2016 Sonbahar Patates Üretim Dönemine Ait Listeler Dün Askıya Alındı 2016 Sonbahar Patates Üretim Dönemine Ait Listeler...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Lefkoşa-güzelyurt Yolu Oto Korkulukların Birinci...
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, yol güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapımı...

Haberi Oku