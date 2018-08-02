Cumhurbaşkanlığı’nda Haftalık Olağan Görüşme..

AKINCI, BAŞBAKAN ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman haftalık olağan görüşme çerçevesinde bugün bir araya geldi.

Erhürman görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

İki temel başlık üzerinde durduklarını belirten Erhürman, konu başlıklarını “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un ziyareti sonrasındaki gelişmelerle” “ekonomideki gelişmeler” olarak aktardı.

Başbakan Erhürman, ekonomide birlikte ne yapılabileceği konusunu değerlendirmek üzere Türkiye’deki yetkililerden randevu talep ettiklerini de açıkladı.

