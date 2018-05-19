19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm liselerden öğrenci temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda Gençlik Hakları Çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 grupta 100 öğrencinin katılımıyla yapılan çalışmada, gençlik hakları, gençlerin endişeleri ve gençlerin sorunları öğrencilerin perspektifinden irdelendi.

Gençlerin değerlendirme ve beklentilerini dile getirdikleri çalışmanın sonuç raporu, 23 Nisan’da ilkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan çalışmanın sonuç raporu ile birlikte, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesinin amaçlandığı 1 Haziran Uluslararası Dünya Çocuk Günü’nde kamuoyuna açıklanacak.

Toplantıya katılan gençleri Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı karşıladı.