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21 Ocak 2017 Cumartesi 13:16

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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Cenevre’de 12 Ocak’ta başlayan Kıbrıs Konferansı çerçevesinde Mont Pelerin’de yapılan 5’li çalışma grubu toplantılarının ardından, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iki günlük çalışmalarla ilgili gelişmeler aktarıldı, değerlendirme yapıldı.

Mont Pelerin’de 2 gün süren ve dün tamamlanan toplantılarda, Kıbrıs Türk çalışma grubunun yanı sıra Kıbrıs Rum tarafı ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami’nin başkanlık ettiği güvenlik ve garantilerle ilgili Kıbrıs Türk çalışma grubunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün yapılan değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani de yer aldı.

 
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