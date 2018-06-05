Cumhurbaşkanlığı’nda Çevre Etkinliği...



5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı’nda ada genelinden ilkokul öğrencilerinin katıldığı çevre etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve işbirliğiyle çözümler aramak amacıyla başlatılan Temiz Düşün projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, ülke genelinden 100 ilkokul öğrencisi, uzman eğitmenler ve öğretmenler katıldı.

4 FARKLI ÇEVRE İSTASYONU

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki çevre etkinliği kapsamında, öğrenciler için 4 farklı çevre istasyonu kuruldu ve çocuklara uzman eğitmenler tarafından su kaynaklarının önemi, kuşlar ve arıların ekosistemdeki yeri, plastik atıkların doğada yarattığı tahribat anlatıldı.



HEDEF ÇOCUKLARDA ÇEVRE FARKINDALIĞINI ARTIRMAKUygulamalı bir metodoloji uygulanan etkinlik kapsamında çocuklar, 4 paralel istasyonda çevre konusunda çevre farkındalıklarını geliştirdi. Etkinliğin son bölümünde ise öğrenciler çevre konusundaki algılarını resmettiler.CUMHURBAŞKANI AKINCI ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELDİCumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan da öğrencilerin eğitim çalışmalarını yerinde gözlemedi ve çevrenin korunması, çevre eğitimi, doğal hayatın ve ekosistemin önemi ile ilgili öğrenciler ile sohbet ettiler.