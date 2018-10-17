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Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Tehlike Arz Eden Atıl Bina Yıkılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİNDE TEHLİKE ARZ EDEN ATIL BİNA YIKILACAK

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Tehlike Arz Eden Atıl Bina Yıkılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİNDE TEHLİKE ARZ EDEN ATIL BİNA YIKILACAK

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Tehlike Arz Eden Atıl Bina Yıkılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİNDE TEHLİKE ARZ EDEN ATIL BİNA YIKILACAK

HÜDAOĞLU: “BETONARME BİNADA, YIKILMA TEHLİKESİNE YOL AÇAN CİDDİ SORUNLAR OLDUĞU  İKİ FARKLI RAPORLA SAPTANDI”

“OLASI BİR DEPREMDE YAKIN ÇEVRESİNE TEHDİT OLUŞTURAN BİNANIN UYGUN YÖNTEMLERLE YIKILMASI GEREKLİ”

Lefkoşa,17 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yer alan, can güvenliği açısından tehdit arz ettiği için boşaltılan atıl bina, ileriki günlerde yıkılacak.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu konuyla ilgili açıklama yaparak, binayla ilgili hazırlanan raporlar ve yıkım süreciyle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı  binasının yanında atıl durumda kalan binanın, özellikle olası bir deprem durumunda yakın çevresine tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu nedenle uygun yöntemlerle yıkılması gerektiğini ifade etti.

Hüdaoğlu,  Planlama ve İnşaat Dairesi’nin bu amaçla bir yıkım projesi hazırladığını,  Maliye Bakanlığının gerekli kaynağı sağladığını ve Merkezi İhale Komisyonunun ilgili ihaleyi gerçekleştirdiğini, tehlike taşıyan binanın yıkımının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hüdaoğlu, bina içinde bulunan az sayıda eşya ve malzemenin tümünün Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından listelenerek,  ilgili daireye teslim edildiğini kaydetti.

Hüdaoğlu, “Binanın durumuyla ilgili bilgiler en başından beri hükümetle ve devletin diğer ilgili makamlarıyla bizzat Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı tarafından paylaşılmış; ilgili taraflar süreç hakkında bilgilendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

İKİ RAPORDA CİDDİ SORUNLAR SAPTANDI

Hüdaoğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde 1987’de projelendirilerek 1989 yılında konut tipinde inşa edilen ve kısa bir süre ikametgah olarak kullanılan betonarme binada, yıkılma tehlikesine yol açan ciddi sorunlar olduğunun  iki farklı raporla saptandığına işaret etti.

Buna göre, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ilk raporda, dolgu üzerine inşa edilen söz konusu binanın “özellikle deprem performansında ciddi bir azalma olduğu” belirlendi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen 22 Mayıs 2012 tarihli ve “dolgu zemine inşa edilmesinden kaynaklandığı düşünülen kolon ve kirişlerinde çatlaklar ile bina zemininde çökme olduğu” bilgisini içeren yazı üzerine DAÜ’den talep edilen rapor, binanın mevcut şekliye kullanılmasının sakıncalı olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2012 tarihli raporda “taşıyıcı elemanlarda ciddi çatlakların oluştuğu, kolon betonlarının patladığı, beton demirlerinde ve yapının birçok elemanında aşırı korozyon (paslanma) olduğu, izolasyonun yetersiz kaldığı, dış cephe kolonlarının etriyelerinin neredeyse kaybolduğu, beton basınç dayanımının azaldığı ve bina zemininde çökme olduğu” ifade edildi

Binanın yapımında tuzdan arındırma işlemine tabi tutulmadan deniz kumu ve çakılı kullanıldığı belirtilen raporda, yaygın olarak görülen korozyonun bundan kaynaklandığı anlatıldı.

Hüdaoğlu, 2012 tarihli bu rapor üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talimatıyla 13 Mayıs 2015 tarihinde yeni ve daha kapsamlı bir raporun hazırlanması için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi, KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ve DAÜ Rektörlüğü ile temasa geçilerek binanın durumunu değerlendirmek üzere teknik bir heyet oluşturulduğunu anlatan Hüdaoğlu, saha çalışması, analiz ve teknik değerlendirme yapan heyetin 2 Aralık 2015 tarihli kapsamlı raporunda, 2012 raporunu teyit eden bulgulara ulaşıldığına dikkat çekti.

Hüdaoğlu, raporda “Binanın “Deprem Etkileri Altında Hemen Kullanım ve Can Güvenliği Performans Düzeyi’ni sağlamadığı saptanmıştır” ifadesine yer verildiğini kaydetti.

GÜÇLENDİRME MALİYETİ YENİ BİNA YAPIMINA YAKIN, GARANTİSİ YOK

Hüdaoğlu, mevcut şekliyle kullanılmaması gereken binanın güçlendirilmesi yoluna gidilmesi halindeyse maliyetin yeni bina yapımı maliyetinin yüzde 75’ini bulabileceğinin hesaplandığını, ayrıca yapılan değerlendirmede güçlendirme çalışmasının olumlu sonuçlanmasının garanti edilemeyeceğinin vurgulandığını ifade etti.

Hüdaoğlu, “Sözü edilen iki raporla, binanın herhangi bir amaçla kullanılmasının personelin ve konukların can güvenliğini tehdit ettiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, eskiden beri sınırlı amaçlar için kullanılan bina tamamen boşaltılmış ve buradaki az sayıda personel için yeni, güvenli ve ilgili tüm onayları alınmış küçük bir prefabrik yapı inşa edilmiştir” dedi.

(YIL/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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