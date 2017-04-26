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26 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un Kktc’ye Yönelik Sözlerini Eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un, TRT Haber kanalında yayınlanan “Derin Analiz” programında KKTC’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sözlerini eleştirdi. Burcu yaptığı açıklamada, Bulut’un sözlerini “yakışıksız” olarak niteledi.&nbsp;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut'un Kktc'ye Yönelik Sözlerini Eleştirdi
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“YAKIŞIKSIZ SÖYLEMLERDE BULUNDU”

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un, TRT Haber kanalında yayınlanan “Derin Analiz” programında KKTC’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sözlerini eleştirdi.

Burcu yaptığı açıklamada, Bulut’un sözlerini “yakışıksız” olarak niteledi.

Yiğit Bulut’un geçmişte de “toplumda infial yaratan” benzer söylemlerde bulunduğunu belirten Burcu, “Yiğit Bulut’un bilgi hatalarıyla dolu gayrı ciddi açıklamalarını ciddiye almaya değer bulmamakla birlikte, taşıdığı sıfat dikkate alındığında, görmezden gelinip geçiştirilemeyeceği aşikârdır” ifadelerini kullandı.

Burcu şöyle devam etti:

“Hedefimiz Türkiye’nin de destek verdiği resmi tezimiz olan eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlayacak iki kurucu devlet esasına dayalı, iki toplumlu federal bir Kıbrıs’ı ortaya çıkarmaktır. Bizim dışımızdaki nedenlerle bunu sağlamak mümkün olmuyorsa, kuşkusuz ki KKTC kendini geliştirerek yoluna devam edecektir.”

KKTC’nin bugüne kadar kendi kendine yeterli bir hale gelememesinin üzüntü kaynağı olduğunu belirten Burcu, “Fakat bu yetersizliği gerekçe göstererek, ‘KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz aşırı bir vilayeti olduğunu’ söylemek Kıbrıs Türk halkını yaralayan, kabul edilemez bir durumdur. ‘Deniz aşırı vilayet’ tanımı, çağdaş Türkiye’nin misak-ı milli anlayışında yeri olmayan, Osmanlı tarihinin derinliklerinde kalmış, köhnemiş ve geçersiz bir kavramdır. KKTC-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, ‘deniz aşırı vilayet’ çerçevesinde değil, iki dost ve kardeş ülke esası temelinde geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Burcu, resmi sıfat sahibi kişilerin, aralarında kültürel ve tarihsel bağlar olan iki ülkenin dayanışma ve kardeşlik duygularını zedeleyecek sorumsuz söylemlerden uzak durmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

(GÖZ/ÖK)

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