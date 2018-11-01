Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Toros Tatbikatı\'nın İcra Edilmeyeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık ortaklaşa yapılan Toros Tatbikatı\'nın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da icra edilmemesine karar verildiğini açıkladı.