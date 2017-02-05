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05 Şubat 2017 Pazar 12:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “siyasal Eşitlik, Çözümün Temel İlkelerinden Biridir”  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliği gibi, siyasal eşitliğinin de çözümün temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı. Burcu, Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini içermeyecek bir anlaşmaya asla imza atılmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: 'siyasal Eşitlik, Çözümün Temel İlkelerinden Biridir”  
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Lefkoşa, 5 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliği gibi, siyasal eşitliğinin de çözümün temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Burcu, Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini içermeyecek bir anlaşmaya asla imza atılmayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının tartışmaya açık bir konu olmayan siyasal eşitliğinin vazgeçilmez unsurlarının, kararlara etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık olduğunu ifade eden Burcu, bu konularla ilgili Rum toplumunun artık gerçeklere hazırlanması gerektiğini söyledi.

“RUM TOPLUMUNU FEDERAL ÇÖZÜME HAZIRLAMAK YERİNE TERSİ DURUMLARA ZEMİN HAZIRLANIYOR”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum toplumunun, Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitlik ve kararlara etkin katılımını içeren federal bir çözüme hazırlanması yerine, bunun tersi durumlara zemin hazırlayan davranışların devam ettiğinin üzüntü ile gözlemlendiğini söyleyen Burcu, “Bunun, iki kurucu devletin eşitliğine dayalı federal çözüm çabalarına katkı yapmadığı çok açıktır” dedi.

“CUMHURBAŞKANI, BÖYLE BİR METNİ REFERANDUMA GÖTÜRMEZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bunları içermeyen bir metni imzalayıp referanduma götürmeyeceği daha önce de açık bir şekilde dile getirdiğini anımsatan Burcu “Bir kez daha belirtmek isteriz ki, Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini içermeyecek bir anlaşmaya asla imza atılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

(GÜL)

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