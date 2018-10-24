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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”

“DEĞİŞMEZ VE OLMAZSA OLMAZ KURAL, KARŞILIKLI UZLAŞIDIR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”

“DEĞİŞMEZ VE OLMAZSA OLMAZ KURAL, KARŞILIKLI UZLAŞIDIR”

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”
“DEĞİŞMEZ VE OLMAZSA OLMAZ KURAL, KARŞILIKLI UZLAŞIDIR”

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, karşılıklı uzlaşı kuralının hem doğal gaz çalışmaları hem de müzakereler için şart olduğunu, dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı girişimlerinin sonuç vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Barış Burcu, BRT’de yayınlanan Vizyon Medya programında yaptığı değerlendirmede, müzakerelere zemin teşkil eden anlayışların toplumlara dayatılmadığını, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun ilk olarak 1977’de imzalanan Denktaş-Makarios Doruk Antlaşması’nda öngörüldüğünü ve bugüne kadar çeşitli dönemlerde çeşitli liderler tarafından bunun teyit edildiğini ifade etti.

Burcu, bu zeminin ete kemiğe bürünen en geniş şeklinin dönemin liderleri Eroğlu- Anastasiadis arasında 11 Şubat 2014’te imzalanan ortak açıklama belgesinde tanımlandığını ve geçmiş müzakerelerin bu çerçevede sürdürüldüğünü kaydetti.

Burcu, “Bu noktaları daha da iyileştirecek veya bunlardan daha iyi olan yeni öneriler varsa bunlar değerlendirilir, fakat bütün bu tartışmalar sırf uzlaşıları ortadan kaldırmak ve yerine yeni bir uzlaşı koymayan taktik bir manevra için yapılıyorsa, burada dikkatli olmalıyız çünkü her ne yapılacaksa uzlaşıyla yapılacaktır. Oldu-bitti ile bir yere varılamaz. Bu müzakere edilen çözüm için de böyledir, doğal gaz çalışmaları için de böyledir. Değişmez ve olmazsa olmaz kural, karşılıklı uzlaşıdır” dedi.

“DOĞAL GAZ ARAYIŞLARI BÜTÜNLÜKLÜ BİR ÇÖZÜMÜ TEŞVİK EDECEK BİR ŞEKİLDE ELE ALINMALI”

Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi dışlayarak tek yanlı olarak sürdürmeye çalıştığı doğal gaz çalışmalarının bir sonuç vermeyeceğini belirten Burcu, çünkü ister doğal gaz çalışmalarıyla ilgili olsun, ister müzakerelerle ilgili olsun her konuda olmazsa olmaz kuralın, karşılıklı uzlaşı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 15 Ekim’de Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporuna da işaret eden Burcu, “Raporun özellikle sonuç bölümü önemlidir. Genel Sekreter Guterres, raporun sonuç bölümünde doğal gaz arayışlarının bütünlüklü bir çözümü teşvik edecek bir şekilde ele alınmasını ve bu şekilde yeni gerginliklerden sakınılması gerektiğini söylemektedir ki, bu Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı bir husustur” ifadelerini kullandı.

“GÖREV TANIMI ÜZERİNDE UZLAŞIYA VARILMASI GEREK”

Genel Sekreter’in bu bölümde sonuç üretmeyen, ucu açık bir sürece verilen desteğin artık geride kaldığını, müzakereler yeniden başlayacaksa bunun sonuç odaklı olabilmesi gerektiğini ve BM’nin ancak görev tanımı (terms of reference) konusunda tarafların bir ön uzlaşıya varması halinde yardımcı olabileceğini kaydettiğini belirten Burcu, tüm bu hususların Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı değerlendirmelerle uyumlu olduğunu ifade etti.

“AKINCI’NIN ISRARI OLMASA KAPILAR KADÜK OLABİLİRDİ”

Derinya ve Aplıç’ta geçiş kapılarının açılması için hem siyasi kararın alınmasında hem de kapıların hazır hale getirilmesi sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çok büyük emeği olduğunu söyleyen Burcu, “İyi ki verdiği siyasi kararın arkasında bu kadar ısrarlı duran, dirayetli ve takipçi bir Cumhurbaşkanımız var. Yoksa süreçleri yakından takip eden bir kişi olarak açıkça söylüyorum ki bu kapıların açılması kararı kadük olabilirdi” dedi.

(ID/GÜL)
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