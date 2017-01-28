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28 Ocak 2017 Cumartesi 13:10

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yılın İlk Konserini Bugün Veriyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini bu akşam&nbsp;veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yılın İlk Konserini Bugün Veriyor
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Lefkoşa, 28 Ocak 17 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini bugün veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak konser saat 20.00’de başlayacak. Şef Ali Hoca yönetiminde ve Ayşe Karaoğlan’ın solistliğindeki konserde, Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu isimli eseri icra edilecek.

Konserle ilgili açıklamada, Ali Hoca’nın Ocak 2017’de tamamladığı ve CSO tarafından ilk kez dünya prömiyerine çıkarılacak “Kıbrıs Kapriçyosu” isimli eserde, Kıbrıs ezgi, ritim ve makamlarından faydalanarak yeni temalar üretildiği kaydedildi.

Canlı müzik anlamı taşıyan “Kapriçiyo”, kısa ve serbest formlardaki motiflerin duyulduğu eserlere verilen bir ad olarak biliniyor.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

(ID/FEZ)

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