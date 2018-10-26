Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yarın Bedesten’de Konser Verecek

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yarın Lefkoşa Bedesten’de konser verecek. “Barok Konseri” saat 14.00’te başlayacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konserde obua solist Eylül Can Akdağ, keman solist Nihat Ağdaç, viyolonsel solistler Pınar Duruk Bayraktar ve Püren Eda Gözer, gitar solist Ahmet Sönmezler yer alacak.

Konser programına göre Antonio Vivaldi’nin Gitar Konçertosu ve İki Viyolonsel için Konçertosu, Johann Sebastian Bach’ın Obua ve Keman için Konçertosu ve Johann Pachelbel’in Kanon Re Majörü seslendirilecek.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Orkestra, dün akşam da Kalkınma Bankası 25. yıl konserinde sanatseverlerle buluştu. Fransa doğumlu şef Chloe Van Soeterstede’nin yönettiği konser, son dönemde dikkat çeken genç keman virtüözlerinden Soyoung Yoon’un solistliğinde gerçekleşip büyük beğeni topladı.

Orkestra şefi Ali Hoca’nın Yaylı Sazlar için Küçük Kıbrıs Suiti ile başlayan konserde, Johannes Brahms’ın Keman Konçertosu ve Felix Mendelssohn Bartholdy’nin İtalyan Senfonisi icra edildi.

(EMR/ YIL)