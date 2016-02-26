Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Alkış Toplayan Performans...

Lefkoşa, 26 Şubat 16 : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şubat ayı konserleri kapsamında ilk konserini dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Şef Ali Hoca’nın yönetiminde, Ayşe Karaoğlan ve Nihat Ağdaç’ın solistliğinde gerçekleşen konseri başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı olmak üzere, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, devlet protokolü, Avusturya Büyükelçisi Karl Michael Mueller, Finlandiya Büyükelçisi Anu Saarela, İsveç Büyükelçisi Klas Gierow, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Oksana Tomova, AB Destek Ofisi Başkanı Michela Foresti ve müzikseverler izledi.

Konserde Antonio Vivaldi’den İki Keman İçin Konçerto, Tomaso Albinoni’den Adagio, J. Sibelius’tan Romance ve W. A. Mozart’tan La Majör 29. Senfoni’yi icra eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sergilediği performansla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şubat ayı konserleri çerçevesinde bu akşam saat 20.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, yarın akşam da yine saat 20.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda konser gerçekleştirecek.

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