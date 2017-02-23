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23 Şubat 2017 Perşembe 11:21

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserlerine Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserlerine Devam Ediyor
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ORKESTRA CUMA AKŞAMI LEFKOŞA, CUMARTESİ AKŞAMI İSE GAZİMAĞUSA’DA KONSER VERECEK

Lefkoşa, 23 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da devam edecek.

Konserler, 24 Şubat’ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKKM)’nde, 25 Şubat’ta ise Mağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Ali Hoca şefliği ve Çellistanbul (Çağ Erçağ Melih Kara, Murat Berk ve Knut Weber) solistliğinde gerçekleşecek konserlerde Haydn’ın 45. Senfoni (Veda Senfonisi), Vivaldi’nin İki Viyolonsel için Konçertosu ve Dört Keman için Konçerto (Dört Çello Düzenlemesi) ile Sollima’nın İki Viyolansel için Ballade adlı eserleri icra edecek.

Çellistanbul ile birlikte Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi Knut Weber de solist olarak konserde yer alacak.

Konserde solist olarak yer alacak olan Çellistanbul; 38. ve 42. Uluslararası İstanbul Müzik Festivalleri’nde yer almış, Bandoneon Sanatçısı Tolga Salman ve piyanist Orçun Orçunsel ile seslendirdikleri Tango programının yanında Zuhal Olcay, Züfü Livaneli, Edip Akbayram, Neyzen Burcu Karadağ ve Soprano Pervin Çakar ile beraber konserler vermiştir.

Konserlere giriş ücretsiz olacak.

(UG/FEZ)

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