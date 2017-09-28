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28 Eylül 2017 Perşembe 11:12

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Hakan Çakmak Anısına Konserlerle Sezonu Açıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2017-2018 konser sezonuna, kısa süre önce yaşamını yitiren program yapımcısı, yazar Hakan Çakmak anısına vereceği konserlerle başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Hakan Çakmak Anısına Konserlerle Sezonu Açıyor
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Lefkoşa, 28 Eylül 17 : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2017-2018 konser sezonuna, kısa süre önce yaşamını yitiren program yapımcısı, yazar Hakan Çakmak anısına vereceği konserlerle başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şef Ali Hoca yönetiminde, misafir sanatçılar dahil 36 kişilik orkestra ile verilecek konserlerde Orkestraya “Üç Tenor” grubu da eşlik edecek.

Ankara Devlet Operası'nın solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar'dan oluşan "Üç Tenor" grubu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerde 16 eser seslendirecek.

İlk konser, 3 Ekim Salı günü saat 20.30’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

4 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da ise, Bellapais Manastırı’nda, 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde  açılış konseri verilecek.

Her iki konser de halka açık olacak ve ücretsiz izlenebilecek.

(RU/HA)

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