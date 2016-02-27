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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da Konser Verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şubat ayı konserleri kapsamında ikinci konserini dün akşam Doğu Akdeniz Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da Konser Verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şubat ayı konserleri kapsamında ikinci konserini dün akşam Doğu Akdeniz Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda verdi.

27 Şubat 2016 Cumartesi 15:36
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da Konser Verdi
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Lefkoşa, 27 Şubat 16 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şubat ayı konserleri kapsamında ikinci konserini dün akşam Doğu Akdeniz Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda verdi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Şef Ali Hoca’nın yönetiminde, Ayşe Karaoğlan ve Nihat Ağdaç’ın solistliğinde gerçekleşen konseri CTP Gazimağusa Milletvekili Arif Albayrak, Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektörü Vekili Prof. Dr. Necdet Osam, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Recai Ergün, KTBK Gazimağusa Merkez Komutanı Hv. Svn. Alb. Fahri Savaş, Gazimağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Gökhun Kaan Arda, Gazimağusa Terminal Birlik Komutanı Ulş. Alb. Burak Gür ile vatandaşlar izledi.

Konserde Antonio Vivaldi’den İki Keman İçin Konçerto, Tomaso Albinoni’den Adagio, J. Sibelius’tan Romance ve W. A. Mozart’tan La Majör 29. Senfoni’yi icra eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

BU AKŞAM ODTÜ’DE

Gazimağusa’daki konserin ardından “Şubat ayı konserleri” çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam da saat 20.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda bir konser verecek.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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